Суровый Челябинск: гаишники отняли у водителя драгоценности. Но отправились в колонию

Кыштымский городской суд Челябинской области вынес приговор в отношении трех сотрудников ГИБДД, которые хотели получить 30 тысяч рублей с водителя, якобы нарушившего правила дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Дмитрий Пашнин, Руслан Гарипов и Андрей Москаль признаны виновными в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ «Покушение на вымогательство взятки».

Судом установлено, что в августе 2016 года инспекторы ДПС Пашнин, Гарипов и Москаль, будучи при исполнении, остановили автомобиль, в котором находились двое жителей города Карабаш. Полицейские сообщили им о якобы совершенном административном правонарушении и потребовали 30 тысяч рублей за несоставление протокола. Такой суммы денег у автомобилистов с собой не было, и тогда сотрудники ДПС забрали у пассажира золотые серьги, паспорт и водительское удостоверение, обещая вернуть в обмен на взятку.

Пострадавшие обратились в Службу собственной безопасности ГИБДД, в результате чего вымогавшие взятку гаишники были задержаны, а впоследствии уволены из правоохранительных органов и отданы под суд.

Сегодня по этому делу вынесено решение, сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области: Пашнину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Гарипову и Москалю дали по 7,5 лет каждому. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

На этой неделе стало известно о том, что в Москве под суд пойдет инспектор ДПС, требовавший у водителя Лады 10 тысяч рублей за несоставление протокола о выезде на полосу встречного движения.

В сентябре два года колонии общего режима назначил в виде наказания суд гаишнику с Рублевки за взятку в размере 25 тысяч рублей, полученную от водителя Audi.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС