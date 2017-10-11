ОСАГО: миллионы водителей ездят без полисов или с подделками

Какие бы усилия ни предпринимали страховщики и ЦБ в борьбе с мошенничествами на рынке ОСАГО, ситуация не улучшается. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в Челябинске, посвященной противодействию страховому мошенничеству в ОСАГО. Представитель ГУ МВД региона отметил, что в день инспекторы выявляют от 3 до 10 фальшивых полисов. Представитель Союза автостраховщиков Сергей Ефремов привел свои данные: по оценке РСА, по дорогам России без «автогражданки» ездит от 4 млн до 6 млн человек, а поддельными бланками полисов пользуются до миллиона человек. Это значит, что страховые компании недополучают до 10 млрд рублей, и это при том, что только деятельность криминальных автоюристов наносит ущерб в 20 млрд рублей в год.
Самые сильные криминальные группировки в автостраховании выявлены на Урале, а также в Приволжском и Южном федеральных округах.
Ефремов напомнил, что страхование, даже несмотря на то, что оно обязательное, — это, прежде всего, бизнес, и в убыток компании работать не могут. Поэтому идет массовый отток страховщиков, особенно они стремятся покинуть регионы с самой высокой убыточностью, а она может достигать 100%. Если несколько лет назад на рынке ОСАГО работало более 200 компаний, сейчас их осталось 63.
- При этом некоторые из оставшихся на рынке испытывают серьезные трудности. Так, недавно выяснилось, что Росгосстрах, доля которого 12% на рынке «автогражданки», несет крупные финансовые потери. Его судьбой даже занялся Банк России.
- Мошенники научились наживаться даже на электронных полисах, которые вводили с целью борьбы с ними же! Компании-посредники ухитряются купить полис дешево, с автовладельца взять по полной, а разницу положить себе в карман.