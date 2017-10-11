ОСАГО: миллионы водителей ездят без полисов или с подделками

Российский союз автостраховщиков не ожидает, что результаты этого года будут лучше, чем прошлого, когда на рынке «автогражданки» выявили более 1 млн подделок. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Какие бы усилия ни предпринимали страховщики и ЦБ в борьбе с мошенничествами на рынке ОСАГО, ситуация не улучшается. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в Челябинске, посвященной противодействию страховому мошенничеству в ОСАГО. Представитель ГУ МВД региона отметил, что в день инспекторы выявляют от 3 до 10 фальшивых полисов. Представитель Союза автостраховщиков Сергей Ефремов привел свои данные: по оценке РСА, по дорогам России без «автогражданки» ездит от 4 млн до 6 млн человек, а поддельными бланками полисов пользуются до миллиона человек. Это значит, что страховые компании недополучают до 10 млрд рублей, и это при том, что только деятельность криминальных автоюристов наносит ущерб в 20 млрд рублей в год.

Самые сильные криминальные группировки в автостраховании выявлены на Урале, а также в Приволжском и Южном федеральных округах.

Ефремов напомнил, что страхование, даже несмотря на то, что оно обязательное, — это, прежде всего, бизнес, и в убыток компании работать не могут. Поэтому идет массовый отток страховщиков, особенно они стремятся покинуть регионы с самой высокой убыточностью, а она может достигать 100%. Если несколько лет назад на рынке ОСАГО работало более 200 компаний, сейчас их осталось 63.

При этом некоторые из оставшихся на рынке испытывают серьезные трудности. Так, недавно выяснилось, что Росгосстрах, доля которого 12% на рынке «автогражданки», несет крупные финансовые потери. Его судьбой даже занялся Банк России.

Мошенники научились наживаться даже на электронных полисах , которые вводили с целью борьбы с ними же! Компании-посредники ухитряются купить полис дешево, с автовладельца взять по полной, а разницу положить себе в карман.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС