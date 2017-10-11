ОСАГО: миллионы водителей ездят без полисов или с подделками

Российский союз автостраховщиков не ожидает, что результаты этого года будут лучше, чем прошлого, когда на рынке «автогражданки» выявили более 1 млн подделок. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Какие бы усилия ни предпринимали страховщики и ЦБ в борьбе с мошенничествами на рынке ОСАГО, ситуация не улучшается. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в Челябинске, посвященной противодействию страховому мошенничеству в ОСАГО. Представитель ГУ МВД региона отметил, что в день инспекторы выявляют от 3 до 10 фальшивых полисов. Представитель Союза автостраховщиков Сергей Ефремов привел свои данные: по оценке РСА, по дорогам России без «автогражданки» ездит от 4 млн до 6 млн человек, а поддельными бланками полисов пользуются до миллиона человек. Это значит, что страховые компании недополучают до 10 млрд рублей, и это при том, что только деятельность криминальных автоюристов наносит ущерб в 20 млрд рублей в год.

Самые сильные криминальные группировки в автостраховании выявлены на Урале, а также в Приволжском и Южном федеральных округах.

Ефремов напомнил, что страхование, даже несмотря на то, что оно обязательное, — это, прежде всего, бизнес, и в убыток компании работать не могут. Поэтому идет массовый отток страховщиков, особенно они стремятся покинуть регионы с самой высокой убыточностью, а она может достигать 100%. Если несколько лет назад на рынке ОСАГО работало более 200 компаний, сейчас их осталось 63.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (7)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Страховщик=Жулик.

Ответить#
+3

Чубасообразные юргенсы на пупе извертелись в попытках содрать уже НЕ три, а ТРИДЦАТЬ ТРИ шкуры с автовладельцев. То что 10% водителей ездят без полиса или с фейком это продукт АЛЧНОСТИ и невыполнения своих обязательств по возмещению убытков СК. До 2013г. полис стоил приемлемо и нужды в фальшаках просто НЕ БЫЛО, но ЮРГЕНСАМ захотелось качнуть лодку и теперь они получили  то что ИМЕЮТ — забивших болт на ОСАГО, фальшивые полисы, «токсичные» регионы и «криминальных» юристов и то что это ЭРЗАЦСТРАХОВАНИЕ дохнет так я ЭТОМУ искренне РАД!!!

Ответить#
+3

В соседней с нами Беларуси летом этого года ездил на автомобиле знакомого. В числе документов была их их страховка. Пежо 307 застраховать на год стоит 29,4 евро. Страховое возмещение 20 000 тыс евро: 10 — жизнь здоровье, 10 — имущество. Возникает вопрос — как не рухнула страховая система Беларуси? Батька дотирует? Ездят спокойней? Машины и жизни белорусов дешевле наших?



Или кто-то нам писю лохматит в вопросах цены страхования?

Ответить#
+4

Почему бы зр не написать про то как не купить еосаго, о том как страховые присылают смс с кодом где перемешаны русские и англ буквы, что капчу рисуют черными буквами на черном фоне , плюс опять же англ и русскими. А ещё удивляются , что люди без страховки ездят, они вымогатели , а не страховщики. Для меня уже давно слово страховщик синоним слову жулик.

Ответить#
+9

Я рад что есть такие водители.Сам я боюсь ездить без страховки из за штрафа.

Ответить#
0

С таким отношением к исполнению ОБЯЗАННОСТИ со стороны СТРАХОВЩИКА — вообще удивительно, что кто-то еще ездит с полисами. Их же просто негде КУПИТЬ. Ситуация НАПРАВЛЕНА в полный запрет использования личного автомобиля.

Ответить#
+8

Ефремов напомнил, что страхование, даже несмотря на то, что оно обязательное, это прежде всего бизнес, и в убыток компании работать не могут

______________________



Так не работайте, едьте на х.й!

Ответить#
+9