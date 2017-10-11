Завод компании Nokian Tyres во Всеволожске выпустил 100-миллионную шину. Больше половины продукции российского предприятия отправляется на экспорт, а его доля в общем объеме шин Nokian составляет 85%.

На торжественной церемонии, посвященной выпуску 100-миллионной шины Nokian во Всеволожске, глава компании Хилле Корхонен поведала, что суммарные инвестиции в российское производство составили уже 924 млн долларов.

Российским заводом Nokian Tyres мощностью 17 млн шин в год мы вполне можем гордиться. Это одно из ведущих предприятий в мире не только по объему выпуска, но и по производительности труда. Кроме того, это крупнейший экспортер товаров народного потребления. Из 100 млн шин, выпущенных за 12 лет, около 60% было экспортировано более чем в 40 стран мира. Рынки сбыта — от Финляндии до Канады.

Мы давно обошли финнов: доля российского завода в общем объеме выпуска шин Nokian составляет умопомрачительные 85%. Минувшим летом запущена 14-я производственная линия на 1,5 млн шин в год. В производственной программе около 1800 типоразмеров шин: переналадка пресс-форм с одного типа шины на другой осуществляется в минимальные сроки. На нашем рынке в сегментах А (премиальные шины) и В (средний ценовой диапазон) доля Nokian достигает 22% для летних шин и 35% для зимних.

В 2020 году появится новая производственная площадка: фирма Nokian Tyres откроет в США (штат Теннесси) завод мощностью 4 млн шин в год.

Горячая новинка от компании Nokian — модель Nokian Hakkapeliitta 9 — заняла первое место по итогам сравнительного теста шипованных шин типоразмера 185/65 R15, который провела шинная тест-группа «За рулем».

По данным Яндекс.Маркета, шины Nokian входят в первую пятерку самых востребованных у российских покупателей интернет-магазинов.

Фото: Nokian