Российским заводом Nokian Tyres мощностью 17 млн шин в год мы вполне можем гордиться. Это одно из ведущих предприятий в мире не только по объему выпуска, но и по производительности труда. Кроме того, это крупнейший экспортер товаров народного потребления. Из 100 млн шин, выпущенных за 12 лет, около 60% было экспортировано более чем в 40 стран мира. Рынки сбыта — от Финляндии до Канады.
Мы давно обошли финнов: доля российского завода в общем объеме выпуска шин Nokian составляет умопомрачительные 85%. Минувшим летом запущена 14-я производственная линия на 1,5 млн шин в год. В производственной программе около 1800 типоразмеров шин: переналадка пресс-форм с одного типа шины на другой осуществляется в минимальные сроки. На нашем рынке в сегментах А (премиальные шины) и В (средний ценовой диапазон) доля Nokian достигает 22% для летних шин и 35% для зимних.
В 2020 году появится новая производственная площадка: фирма Nokian Tyres откроет в США (штат Теннесси) завод мощностью 4 млн шин в год.
- Горячая новинка от компании Nokian — модель Nokian Hakkapeliitta 9 — заняла первое место по итогам сравнительного теста шипованных шин типоразмера 185/65 R15, который провела шинная тест-группа «За рулем».
- По данным Яндекс.Маркета, шины Nokian входят в первую пятерку самых востребованных у российских покупателей интернет-магазинов.
Фото: Nokian