Омские водители маршруток решили освоить стрельбу из винтовки и пистолета

Водители маршруток по определению должны безукоризненно знать ПДД и искусно управлять тяжелой машиной с любых ситуациях. Омские же перевозчики вдобавок зачем-то осваивают огнестрельное оружие.

Необычный конкурс для своих сотрудников организовало омское транспортное предприятие «Омскоблавтотранс». 13 октября на площадке ДОСААФ РФ по улице 3-я Островская, дом 2 за право называться лучшим водителем поборются 33 участника. Программа соревнований состоит из трех частей: проверки знаний ПДД (нужно ответить на 20 вопросов за 10 минут), скоростного маневрирования на автомобилях Волга, ГАЗель и ПАЗ (бокс, змейка, стоянка, круг, тоннельные ворота, стоп-линия, колея, эстафета) и пулевой стрельбы из малокалиберной винтовки и пистолета. Дистанция стрельбы — 50 и 25 м соответственно. Каждый участник получит право совершить пять пробных выстрелов и пять зачетных.

Организаторы уверяют, что «водители, участвующие в соревнованиях, пока не собираются стрелять по пассажирам». Об этом они рассказали в интервью информагентству FlashSiberia.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

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Комментарии (1)

Всё нормально,это Сибирь-без стрельбы никак.

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