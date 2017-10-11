Омские водители маршруток решили освоить стрельбу из винтовки и пистолета

​Запасаемся попкорном и угадываем автомобили. Тест ЗР Многие авто мы знаем и помним как раз благодаря их «ролям» в фильмах, ставших классикой. Хотя помним ли? Для желающих проверить себя мы составили тест из вроде бы простых вопросов — простых для любителей кино и знатоков автомобилей, конечно. Покупка автомобиля с пробегом: типичные механизмы обмана С ростом рынка подержанных машин все больше автомобилистов становятся жертвами мошенников. Многие покупатели приезжают в столицу из регионов в надежде на богатый выбор и цивилизованный подход. Но не всегда им везет. Чем Лада лучше Мерседеса — дюжина преимуществ! Есть ли у недорогих автомобилей типа Лады реальные преимущества перед такими престижными машинами, как Mercedes-Benz? Загибайте пальцы — их не хватит!