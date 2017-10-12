Mitsubishi научит машины показывать маневры до их совершения

В конце октября на Токийском автосалоне компания Mitsubishi Electric представит концепткар EMIRAI4, снабженный инновационной системой оповещения о предстоящих маневрах. Она состоит из световых панелей и проекторов разметки на дорожное полотно.

Производители премиальных автомобилей уже сегодня снабжают свои модели проекторами, которые в темное время суток высвечивают на дороге фирменные эмблемы, однако этой технологии можно найти и практическое применение, полагают специалисты Mitsubishi Electric. По их данным, 60% аварий с пешеходами происходит ночью, и новая система светового оповещения должна уменьшить количество столкновений на дорогах людей и машин.

Идея состоит в том, чтобы проецировать на дорожное полотно знаки, предупреждающие участников движения о том, в какую сторону поедет та или иная машина. Например, если водитель включил задний ход, то тут же за кормой автомобиля на асфальте появляется большая световая стрелка, показывающая направление движения. При поворотах световые символы, соответственно, появляются слева или справа. Также предлагается проецировать на дорогу специальную разметку при открывании дверей, очерчивающую их габариты.

В дополнение к световым проекциям на дорогу Mitsubishi Electric предлагает встраивать светящиеся панели в поверхности кузова и показывать на них различные предупреждающие знаки — конкретно эта идея, впрочем, не оригинальна и обыграна на множестве концепткаров от других производителей, например фирмы Toyota.

Mitsubishi Electric подчеркивает особую важность световых проекций в свете наступающей эпохи автономного вождения: люди будут заранее знать, в какую сторону поедут бездушные машины, управляемые искусственным интеллектом, и благодаря этому меньше их бояться.

Mitsubishi Motors покажет в Токио концепткар e-EVOLUTION, который станет предвестником замены легендарному Lancer Evolution.

Фото: Mitsubishi Electric