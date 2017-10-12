Сын бывшего депутата устроил крупное ДТП в центре Москвы

Авария произошла еще в минувшую пятницу, но известно о ней стало только сейчас. На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, заметно, как Mercedes-Benz GLE, игнорируя запрещающий сигнал светофора, пытается пересечь перекресток на 1-й Брестской улице и Большой Грузинской, но врезается в Audi TT. От удара кроссовер вылетает на тротуар, на котором по счастливой случайности не было пешеходов, а купе разворачивает на 360 градусов.
Выяснилось, что за рулем Mercedes-Benz GLE находился 21-летний Мартин Шагинян, сын Армена Шагиняна, который некоторое время был депутатом ЛДПР. В результате ДТП сам Мартин Шагинян не пострадал, а вот водителя и пассажира Audi TT доставили в больницу с тяжелыми травмами. Один из них был сразу же отправлен в реанимацию, однако сейчас уже переведен в обычную палату.
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Фото, видео: Youtube