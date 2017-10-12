Сын бывшего депутата устроил крупное ДТП в центре Москвы

Сын бывшего депутата от ЛДПР, 21-летний мажор Мартин Шагинян, на своем Mercedes-Benz GLE протаранил другой автомобиль в центре Москвы. В результате два человека доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Авария произошла еще в минувшую пятницу, но известно о ней стало только сейчас. На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, заметно, как Mercedes-Benz GLE, игнорируя запрещающий сигнал светофора, пытается пересечь перекресток на 1-й Брестской улице и Большой Грузинской, но врезается в Audi TT. От удара кроссовер вылетает на тротуар, на котором по счастливой случайности не было пешеходов, а купе разворачивает на 360 градусов.

Выяснилось, что за рулем Mercedes-Benz GLE находился 21-летний Мартин Шагинян, сын Армена Шагиняна, который некоторое время был депутатом ЛДПР. В результате ДТП сам Мартин Шагинян не пострадал, а вот водителя и пассажира Audi TT доставили в больницу с тяжелыми травмами. Один из них был сразу же отправлен в реанимацию, однако сейчас уже переведен в обычную палату.

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Фото, видео: Youtube

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Комментарии (6)

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повреждения вообще незначительные, явно были не пристёгнуты в тт.

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0

И опять какая-то чурка! =))) В думе русских нет? Одни евреи, да чурки?!

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+3

А может это видеомонтаж, светофор горел зелёный, а ТТ под управлением сына депутата ЕдРа, выскочил на красный?

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-1

Так бы этому куесосу

лишение прав 2 года,

повторная пересдача

коэфф осаго 3

конфискация авто , ремонт и продажа как конфиската(в сл если будет лимит по выплате

пострадавшему)



только у нас сопли жевать начнут как всегда

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+3

Комментарий удален

#
+2

Ща чувака из Ауди признают виновным. У него же отец не депутана, хоть и бывшая.

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+4

Раскройте рты, сорвите уборы. По улицам чешут , мальчики мажоры!

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+6