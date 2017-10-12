Росавтодор хочет чинить дороги за счет нарушителей ПДД

В Федеральном дорожном агентстве считают, что доходы от штрафов за нарушения ПДД необходимо направлять исключительно на дорожные проекты. Иначе они просто «растворяются» в бюджете региона.

Выступая на форуме «Дорогаэкспо-2017», замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов отметил, что необходимо развивать источники пополнения дорожных фондов страны. Это, прежде всего, установка камер фиксации нарушений водителями ПДД. Деньги от оплаченных штрафов должны поступать на ремонт дорог, сейчас они просто пополняют бюджет субъекта. Эти средства он предлагает «окрасить» и расходовать только целевым образом. Тогда можно будет добиться и более ответственного поведения водителей, и ощутимого снижения аварийности.

Росавтодор также рекомендовал регионам увеличить объем ежегодного ремонта дорог на 10–15%, что позволит в течение каждого сезона дополнительно обновлять более 2 тыс. километров дорог.

Сегодня штрафы за нарушения ПДД, согласно п. 6.2 статьи 46 Бюджетного кодекса, попадают в региональный бюджет , кроме штрафов за нарушение весогабаритных параметров при движении по федеральным дорогам. Эти средства, как и средства, вырученные системой «Платон», в том числе и штрафы, направляются в Федеральный дорожный фонд и расходуются на цели, связанные с дорожной деятельностью.

, кроме штрафов за нарушение весогабаритных параметров при движении по федеральным дорогам. Эти средства, как и средства, вырученные системой «Платон», в том числе и штрафы, направляются в и расходуются на цели, связанные с дорожной деятельностью. До конца этого года только в Подмосковье обещают увеличить количество камер фиксации нарушений на тысячу штук.

В ожидании появления беспилотных транспортных средств дороги особенно следует привести в нормативное состояние. Ведь, по заявлению Росавтодора, уже весной-летом 2018 года на одной из федеральных трасс будут тестировать беспилотный автомобиль. Сейчас совместно дорожниками Финляндии, Швеции и Норвегии разрабатываются общие требования к дорожной инфраструктуре и стандарты.

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