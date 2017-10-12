На АВТОВАЗе нашли дефект под капотом Лады Иксрей

АВТОВАЗ объявил о сервисной кампании в отношении почти 20 тыс. приподнятых хэтчбеков Lada XRAY. Это первый официальный отзыв автомобилей данной модели.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

В письме, направленном в Росстандарт, говорится о том, что завод отзывает автомобили, выпущенные с февраля 2016 года по настоящее время. Всего сервисная кампания затронет 19 668 автомобилей.

Причиной отзыва стало возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. О том, к каким последствиям это может привести, завод не сообщает, но на всех отзываемых автомобилях будет выполнена приклейка защитного уплотнителя на кромку аккумуляторной площадки. Естественно, все ремонтные работы будут бесплатными для автовладельцев.

О необходимости посетить ближайший дилерский центр владельцев отзываемых автомобилей АВТОВАЗ проинформирует самостоятельно. Однако можно не дожидаться звонка или письма и самому проверить, попадает ли машина под отзыв, проверив ее VIN-код по перечню отзываемых машин. В таком случае владелец может самостоятельно записаться в сервис.

Судя по данным продаж и количеству отзываемых автомобилей, под данную сервисную кампанию попадает около 40% всех проданных Lada XRAY.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о LADA XRAY (10)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Нет

Недостатки:

Вся машина

Комментарий:

На пробеге 5000 км задергался робот, сцепление поменяли по гарантии, но ждать пришлось полтора месяца. Месяц назад треснул расширительный бачок, вытек антифриз. Чудом не перегрел двигатель. Благо его хоть поменяли быстро. Не многовато ли проблем для новой машины, которая по цене вполне сопоставим...

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Комментарии (17)

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Не признают косяки — плохо, признают, делают отзывную компанию — опять плохо. Нипанятна.

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+1

.....я же говорил вам —место такое

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-1

Ни чего неизменилось на заводе!

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-1

этот «автомобиль» — один большой дефект

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-1

ВАЗ сотворил очередную ЛаЖу из Рено Сандеро, но даже копию не смог снять как надо... ВАЗ такой ВАЗ:)

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0
Каплан Илья

Опять, наш поддувальничек раскрылся, мелкое ничтожество!!!)))

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-1
Безымянный

Меж тем, ВАЗики продолжают быть кусками распилооткатного дефективного отстоя... Безымянные одноразовые могут рыдать;)

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-4
Каплан Илья

Твое имя, полипус пресмыкантус!) Т.е. гадина, не имеющая права на существование в разумном мире!)

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0
Каплан Илья

Это обсалютная копия овна просто немного иной формы.

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-1

Ничего не меняется на Вазе. Почти тоже самое было на Грантах и Калинах.

Прям как в анекдоте про Чингачгука и грабли. Только Вазу до Чингачгука еще ... далеко.

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0

ТАЗ, и только ТАЗ, и ничего кроме ТАЗа !!!

Вседорожный ТАЗ радует глаз !!!



Приемная по вопросам качества и особенностей эксплуатации автомобилей LADA Xray

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Здравствуйте!

LADA XRAY 2016 г. в. 1.8 АМТ пробег 12200 км., появилась детонация двигателя (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах, например, разгон «в натяг» и т. п., и исчезающие при снижении нагрузки). Проявляется это в диапазоне 1300 — 2000 об./мин.

У официального дилера говорят, что плохой бензин, либо свечи зажигания с несоответствующим калильным числом. Но заправки на которых заправляюсь проверенные, бензин ниже 95 не заправляю, свечи зажигания стоят рекомендованные заводом — изготовителем. Знакомые автомобилисты, у которых есть и дорогие и не очень автомобили, на качество бензина не жалуются.

Мой XRAY собрал, наверное, все недостатки. По гарантии меняли головку блока цилиндров (расход масла был рекордный), расширительные бачки поменял 4 штуки. Теперь детонация и проблемы с коробкой передач (автомобиль дергается при переключении передач в движении, рывки при начале движения, актуатор скрипит при выключенной передаче).

Просьба, подскажите решение.

Заранее спасибо!

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+1
тазовод

Через суд притензию заводу.

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0
тазовод

Продать и больше никогда не покупать овно.

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-1
тазовод

Вернуть автомобиль.

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+4
Зайцев Виктор

Кому?

ВАЗ известен тем, что, даже под страхом суда не признает косяков.

Они не возьмут назад этот кусок отстоя, увы.

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0
Каплан Илья

А зачем им гувно?гуано им не нужно!

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0
тазовод

Всё как у моего ваз2104 98г.выпуска. прошло уже без малого 20 лет а в вазах ничего не изменилось. Чувствуете мастерство вазовских ухарей...

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0