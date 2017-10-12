На АВТОВАЗе нашли дефект под капотом Лады Иксрей

АВТОВАЗ объявил о сервисной кампании в отношении почти 20 тыс. приподнятых хэтчбеков Lada XRAY. Это первый официальный отзыв автомобилей данной модели.

В письме, направленном в Росстандарт, говорится о том, что завод отзывает автомобили, выпущенные с февраля 2016 года по настоящее время. Всего сервисная кампания затронет 19 668 автомобилей.

Причиной отзыва стало возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. О том, к каким последствиям это может привести, завод не сообщает, но на всех отзываемых автомобилях будет выполнена приклейка защитного уплотнителя на кромку аккумуляторной площадки. Естественно, все ремонтные работы будут бесплатными для автовладельцев.

О необходимости посетить ближайший дилерский центр владельцев отзываемых автомобилей АВТОВАЗ проинформирует самостоятельно. Однако можно не дожидаться звонка или письма и самому проверить, попадает ли машина под отзыв, проверив ее VIN-код по перечню отзываемых машин. В таком случае владелец может самостоятельно записаться в сервис.

Судя по данным продаж и количеству отзываемых автомобилей, под данную сервисную кампанию попадает около 40% всех проданных Lada XRAY.

В марте этого года АВТОВАЗ отозвал более 100 тыс. Lada Kalina и Granta из-за возможных проблем с топливной трубкой.

О том, как выбрать оптимальную комплектацию Lada XRAY, можно узнать в материале нашего автора.

Фото: «За рулем»