Чиновников Сургута пересадили на такси. Ради экономии бюджетных денег

Администрация Сургута распродает свой автопарк и в ближайшее время объявит конкурс на оказание услуг извоза среди таксомоторных компаний. Такое решение в рамках оптимизации бюджета принял мэр города Вадим Шувалов.

До 40 млн рублей в год позволит сэкономить городскому бюджету пересадка сотрудников сургутской администрации со служебных автомобилей на такси, полагает Вадим Шувалов. Мэр также уверен, что данная мера увеличит прозрачность статьи расходов на транспорт, исключит случаи злоупотребления и использования машин в личных целях.

Отказ мэрии от собственного автопарка, кроме того, должен благоприятно сказаться на развитии таксомоторной отрасли в городе. Вот что заявил по этому поводу мэр Шувалов, его слова цитирует официальный сайт городской администрации:

«Речь не только о сокращении расходов. Речь, в том числе, о развитии такой востребованной у сургутян услуги, как услуга такси. В конце июня мы проводили соответствующий опрос, в нем приняло участие более тысячи человек, и более 40 процентов ответили тогда, что минимум раз в неделю пользуются этой услугой. Наша задача — способствовать цивилизованному развитию данного рынка, и считаем, что отказ от служебного автотранспорта направлен в том числе и на это. Но, конечно, в первую очередь это позволит экономить».

Автопарк городской администрации сейчас активно распродается, в нем останутся лишь несколько машин для представительских целей (в частности, для встреч иностранных делегаций), уволенных же водителей обещают трудоустроить в другие муниципальные учреждения. Какая именно таксомоторная компания будет перевозить сургутских чиновников, определит конкурс.

Уже в этом году за счет отказа от служебного транспорта планируется сэкономить 17 млн рублей. Страшно представить, какая экономия могла бы быть, если бы чиновники вместо такси пользовались общественным транспортом…

На этой неделе Общероссийский народный фронт опубликовал ежегодный рейтинг «Индекс расточительности», который создан в результате анализа покупок госкомпаниями дорогих иномарок.

Фото: Сергей Николаев/Интерпресс/ТАСС