Toyota «занесла меч» над Land Cruiser 200

Компания Toyota представила новую топ-версию флагманского внедорожника Land Cruiser 200, названную в честь легендарного меча короля Артура — Excalibur. Цена — от 5 493 000 рублей.

В августе этого года новая топ-версия под названием Superior появилась у премиального Лексуса LX 570, и вот теперь свежий эксклюзивный костюмчик появился у его тойотовского собрата — двухсотого «крузака». Версия Excalibur заменит две прежние, самые дорогие модификации — Executive Black и Executive White. Внешне ее можно будет идентифицировать по оригинальным бамперам (в переднем появилась дополнительная нижняя горизонтальная прорезь) и шильдикам в виде меча на задних боковых стойках кузова, вдобавок меч проецируется световым пятном на дорогу при открывании передних дверей.

К отличительным особенностям версии Excalibur относятся также 20-дюймовые колесные диски уникального дизайна, темная хромированная отделка экстерьера, затемненные фары и обивка салона высококачественной перфорированной кожей с ромбовидной прострочкой.

Оснащение топ-версии, понятное дело, максимально щедрое и включает в себя гидропневматическую подвеску, полный набор зимних опций и пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Цена бензинового Экскалибура (4,6 л, 309 л.с.) составляет 5 493 000 рублей, дизельного (4,5 л, 249 л.с.) — 5 616 000.

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Фото: Toyota