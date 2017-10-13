Где выгоднее всего покупать подержанное авто? В Нижнем Новгороде!

Цены на подержанные автомобили в разных регионах существенно отличаются. Аналитики выяснили, в каком российском городе можно дешевле всего купить автомобиль и в каком — подороже продать.

Покупка автомобиля

Исследование основывалось на анализе результатов 45 000 электронных аукционов, проведенных в течение третьего квартала 2017 года по всей стране. Согласно полученным данным, средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в наиболее популярном ценовом диапазоне (от 100 тыс. до 1 млн руб.) составила 364 701 руб., подсчитали специалисты компании CarPrice.

Дешевле всего «усредненный» автомобиль можно приобрести в Нижнем Новгороде. Там он обойдется в 342 940 руб. (разница со средней ценой — 10,9%). В пятерку городов с невысокими рыночными ценами также вошли: Екатеринбург — 331 690 руб. (9%), Уфа — 340 801 руб. (6,5%), Санкт-Петербург — 341 228 руб. (6,4%) и Казань — 355 832 руб. (2,4%).

Продать «средний» автомобиль по максимальной цене можно в Краснодаре: там его цена составила 402 311 руб., что на 9,3% выше средней по России. В топ-5 городов с самыми высокими ценами продажи подержанного автомобиля вошли также: Самара — 392 773 руб. (7,1%), Волгоград — 384 757 руб. (5,2%), Ростов-на-Дону — 383 849 руб. (4,9%) и Москва — 377 263 руб. (3,3%).

По ценовым диапазонам на отечественном рынке продажи авто за квартал распределились следующим образом: 57% пришлось на машины от 200 до 500 тыс. рублей (средний сегмент), 22% проданных машин — от 100 до 200 тыс. руб. (начальный) и 21% был продан по цене от 500 тыс. до 1 млн руб. (высокий сегмент).

Что касается брендов — лидеров вторичного рынка, то за прошедший квартал среди иномарок по цене от 100 до 200 тысяч чаще всего покупали модели Hyundai, от 200 до 500 тысяч — Ford, а в более дорогом сегменте — модели Nissan.

Согласно другому исследованию, самым популярным новым автомобилем в массовом сегменте стал переднеприводный седан с бензиновым двигателем от 1,0 до 2,0 литров, мощностью до 100 л. с. и с МКП.

Всего 40% общего объема парка легковых автомобилей в России приходится на те, что удовлетворяют экологическим стандартам Евро-4 и выше.

Фото: CarPrice