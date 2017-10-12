В Норвегии придумали «налог на Теслу»

Власти Норвегии решили обложить дополнительным налогом владельцев дорогих электромобилей, в первую очередь седанов Tesla Model S и кроссоверов Model X.

Власти Норвегии решили если не притормозить бум «электромобилизации» в стране, то хотя бы увеличить бюджетные доходы за счет покупателей дорогих электромобилей. В проекте бюджета на следующий год содержится предложение ввести дифференцированный налог на электромобили в зависимости от их веса.

В случае принятия этих поправок сильнее всего пострадают владельцы Tesla Model S в самой мощной версии P100D и всех версий кроссовера Model X. Поправки уже успели прозвать «налогом на Теслу». Например, владелец базовой версии Tesla Model S 75D будет платить 7000 крон в год (51 тыс. руб.), а обладатель топовой версии — уже 70 000 крон (то есть 510 000 руб.). Такую же сумму придется выложить и за версии кроссовера Model X, так как их вес превышает 2500 кг. При этом самый доступный электромобиль компании, седан Tesla Model 3, от такого налога будет освобожден, поскольку его вес ниже 2500 кг. Правда, неизвестно, когда Model 3 доберется до Европы и Норвегии, в частности, которая является крупнейшим рынком сбыта Tesla в Старом Свете.

Возможное изменение законодательства уже вызвало бурю протеста со стороны «зеленых» и других общественных организаций. Они предупреждают правительство, что введение «налога на Теслу» приведет не только к потере Норвегией лидирующих позиций по количеству электромобилей в стране, но и к дополнительному загрязнению окружающей среды. Многие, кто хотел пересесть с обычного автомобиля на электромобиль, откажутся от этой затеи, а речь идет, в первую очередь о владельцах старых машин с ДВС, говорят в Национальной автомобильной федерации Норвегии.

По итогам первых восьми месяцев доля электромобилей в общем объеме продаж новых легковых транспортных средств в Норвегии составила 20,7%, еще около 40% пришлось на подзаряжаемые гибриды. Лидерами по продажам являются Volkswagen e-Golf и BMW i3, однако и модели Tesla показывают хорошие результаты: кроссовер Model X занимает восьмое место в списке самых продаваемых электромобилей.

В сентябре Ассоциация владельцев электромобилей Норвегии призвала не покупать электромобили в случае, если у владельца не будет возможности подзаряжать его дома.

В России же пока только подходят к тому, чтобы развивать направление экологически чистого транспорта. Хотя недавно президент Владимир Путин признался, что ездил на Тесле, и она ему понравилась.

Фото: Tesla