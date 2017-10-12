Мужчина угнал машину, чтобы «подвезти Всевышнего»

Какие только поступки не совершают люди, находясь под влиянием зеленого змия. Вот и этот гражданин, вместо того чтобы лечиться, решил съездить на вызов, чем немало напугал окружающих.

В отдел полиции «Центральный» управления МВД России по г. Кемерово поступило сообщение о том, что в кафе быстрого питания вломился мужчина в одних трусах, ведет себя неадекватно и пугает посетителей. На место тут же был отправлен наряд Патрульно-постовой службы, который и задержал 36-летнего жителя города, который был в одних трусах. Быстро удалось выяснить, что этот человек сбежал из расположенной неподалеку больницы, куда был доставлен с травмой головы после уличной драки. Там же ему поставили еще один диагноз — алкогольная интоксикация.

Но у мужчины нашлись «дела», поэтому, улучив момент, он ускользнул из медучреждения в одних трусах, забежал во двор, сел в припаркованный ВАЗ-2114, оставленный с ключом в замке зажигания. Он протаранил ворота больницы и угнал автомобиль. Потом, видимо, проголодавшись, забежал в кафе, где его и скрутили полицейские. Внятно объяснить свои действия он не смог и оправдывался лишь тем, что его «попросил подвезти Всевышний».

Его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», горе-угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

34-летний житель Лесосибирска за месяц дважды был пойман нетрезвым за рулем. Учитывая, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление, но все равно сел за руль, суд приговорил его к двум месяцам лишения свободы. В тюрьму его, правда, не отправили, наказание он будет отбывать дома со специальным браслетом на ноге, при этом передвижение и общение ему существенно ограничили.

Заместитель главы администрации города Березники Валерий Рахмуллин, которого задержали за рулем в нетрезвом виде, объяснял стражам порядка, что не ехал, а просто... «сидел пьяным за рулем» .

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области