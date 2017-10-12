Правительство узаконило электронный ПТС

Установлен порядок введения в России электронных паспортов транспортных средств, соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ПТС
ПТС

Согласно документу, уникальный номер электронного паспорта должен присваиваться транспортному средству в срок не позднее 24 часов. Это происходит после заполнения всех обязательных разделов электронного паспорта уполномоченными органом или организацией и подтверждения содержащихся в нем сведений. Подписывать электронный паспорт будут усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего органа или организации.

Перечень сведений, входящих в e—ПТС, установлен Евразийской экономической комиссией, при этом каждая из стран может требовать внесения еще и дополнительных сведений. Перечень дополнительных сведений из девяти пунктов, которые требуются от российских граждан, также установлен сегодняшним документом.

В России, благодаря электронному паспорту, появится возможность формировать историю каждого автомобиля. Эти сведения, говорится в постановлении, смогут использовать органы власти, и кроме того, дадут возможность защитить покупателя от мошенников.

Дмитрий Медведев сегодня на заседании правительства сказал по этому поводу:

«Теперь у каждого автомобиля появится своя история в электронном виде — с момента изготовления (или ввоза на территорию страны) и до момента утилизации. В ней будут фиксироваться все события, которые происходят в жизненном цикле техники, чтобы защитить людей от недобросовестных продавцов автомобилей.»

Фото: Александр Колбасов/ТАСС

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Комментарии (1)

Крякнула база и доказывай потом, что ты собственник или на твоем ТС отсутствуют ограничения. Бумажка все-таки надежней, не вижу смысла отменять документы, подтверждающие право собственности в бумажном виде. Вполне можно оставить ПТС на бумажном носителе по желанию собственника в дополнение к электронному варианту.

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