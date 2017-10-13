Ямахе мало пианино и мотоциклов: компания готовит автомобиль!

Компания Yamaha лучше всего известна музыкантам и мотоциклистам: здесь ее продукцию ценят и любят. Но японцам явно хочется в новый для себя сегмент, потому в Токио они привезут концепт автомобиля.

Yamaha Sports Ride Concept

В принципе, Yamaha уже «засветилась» в автомобильной отрасли: компания разрабатывала двигатель V8 для кроссовера Volvo XC90 первого поколения. Силовой агрегат объемом 4,4 л отличался очень маленьким углом развала цилиндров, был приемист и при этом весьма экологичен (для своего времени). Но собственных автомобилей у Ямахи никогда не было. Но, видимо, очень хочется, особенно глядя на успехи Honda и в двухколесном сегменте, и в четырехколесном.

О том, что за автомобиль привезет компания в этом году, ничего не известно, в Yamaha ограничились лишь одной строчкой в пресс-релизе — «концепция автомобильного дизайна». Но два года назад в Токио Yamaha показала концепт компактного спортивного купе Yamaha Sports Ride, созданного совместно с компанией легендарного Гордона Мюррея (автора суперкара McLaren F1) и его шасси iStream.

Yamaha Sports Ride Concept

Уже тогда концепт выглядел подозрительно законченным, а позднее стало известно, что Yamaha работает над 1,5-литровым турбодвигателем для него. Так что, не исключено, что японцы представят дальнейшее развитие Sports Ride Concepts. А может быть и объявят о сроках его производства: возможности японцев вполне позволяют выпускать такую машину, пусть и небольшими сериями.

Yamaha MWC-4

Также Yamaha покажет прототип четырехколесного городского транспортного средства MWC-4. Идеологически он напоминает Renault Twizy, в движение приводится электромотором, но в конструкции предусмотрено место и для микролитражного мотора, который работает в качестве генератора для подзарядки батарей.

Но, конечно же, главное место на стенде Yamaha будет отведено мототехнике. Самыми интересными экспонатами должны стать концепт Yamaha MOTOROiD, который снабжен искусственным интеллектом и может вести себя как домашнее животное, и Yamaha Motobot. Это робот, который создан для испытаний мотоциклов. Его попросту сажают на место пилота и он способен самостоятельно ездить, в том числе по гоночному треку.

В начале сентября стало известно о том, что Yamaha хочет локализовать в России производство своих мотовездеходов.

В августе прошлого года Yamaha запатентовала конструкцию плавающего автомобиля.

Фото: Yamaha