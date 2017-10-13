Власти нашли способ борьбы с продажей техосмотра

Уже совсем скоро у Ространснадзора появятся полномочия по проверке пунктов инструментального контроля.

Техосмотр
Техосмотр

Центры технического контроля, выдающие диагностические карты, находятся в ведении РСА, но по большому счету их никто не проверяет. Страховщики по-прежнему будут заниматься аккредитацией этих пунктов, а выборочную проверку поручат Ространснадзору. В конце этого года ведомство получит необходимые полномочия, которых сейчас у него нет, сообщает «Российская газета».

Сначала Ространснадзор будет реагировать на сигналы граждан, недовольных предоставлением услуги или жалобы на выдачу диагностической карты без фактического проведения техосмотра. Сейчас ее можно просто купить и даже заказать на дом, и это ни для кого не секрет.

За продажу диагностической карты владельцев пунктов проведения техосмотра будут наказывать штрафом до 100 тысяч рублей. В КоАПе появятся соответствующие статьи. Ространснадзор будет передавать сведения о нарушителях в Российский союз автостраховщиков, а тот будет лишать провинившуюся организацию аккредитации.

Кроме того, Ространснадзор будет выявлять те ПиКи, которые выдают больше диагностических карт, чем позволяет пропускная способность пункта. Это тоже станет сигналом о нарушении, отметил замруководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (14)

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А не проще отменить эту бумаженцию?проведите соцопрос ради интереса

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+4

Супер круто придумали. Интересно они предусмотрели что делать жителям небольших городков, где нет ни одного пункта техосмотра? У наших дорогих рублёвских депутатиков как всегда — законы для Москвы, а остальные выкручивайтесь как хотите.

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+6
Demitrius

Да, Демагогиус, да:)

Купите ЛаЖу, а потом любитесь как хотите — техосмотр она не пройдет.

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+1

Вау!!! а КОМУ кроме ВМЕНЯЕМОГО владельца-собственника нужна ОБЪЕКТИВНАЯ оценка технического состояния АВТО??? Для вменяемого сапиенса эта оценка, способ уберечь СЕБЯ, БЛИЗКИХ, ОКРУЖАЮЩИХ от потенциальной опасности присущей КАЖДОМУ ТС..... для дорожных УШЛЕПКОВ ТО обременительная и НЕНУЖНАЯ процедура мешающая и уДОРожающая расслабуху на дороге.

И ВСЕ попытки двух ВОРОНОВ(а оНи как известно — друг — другу — ГЛАЗ не ВЫКЛЮЮТ) окончатся хеппи-эндом..... тем более, что пахан НЕ велел кошмарить БУЗИНЕССС!

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-1
Welder

Живут же как-то 15 штатов США вообще без техосмотра, а в остальных в основном проверяют норму на СО. Случись, что с автомобилем, всё равно ответственность несёт владелец, а не фирма, проводившая техосмотр. Любой автовладелец сам должен следить за своим авто. А когда мне предписывают поменять лобовое стекло из-за небольшой трещинки — извините, это уже перебор.

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+15
Vasily

Любой автовладелец сам должен следить за своим авто.

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Я где то высказал ЧТО ТО противоречащее ЭТОЙ АКСИОМЕ?

15 пиндосских штатов без ТО это безусловно впечатляет, но мы отжигаем покручЕ — 1/7 земной тверди и тоже БЕЗ оного.... точнее де юре ОН есть, а де факто —его в общем то и НЕТУ,

Да, согласен — людям вменяемым он и НЕ очень то нужен — так оселок для проверки — не замылились ли глаза у владельца. Но вот факты что статистика ДТП по причинам неисправности матчасти поползла вверх от нее УВЫ НЕ отмахнешься и ЭТО продукт того, что великое множество случайных людей за рулем пребывают в блаженном НЕВЕДЕНИИ об истинном состоянии своего авто....

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-5
Welder

Я бы назвал это преступной небрежностью.

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0

«жалобы на выдачу диагностической карты без фактического проведения техосмотра»

Какой невменяемый будет жаловаться что ему выдали диагностическую карту без осмотра? )))

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+19
Vasily

Запросто могут пожаловаться те, кто приехал именно ради техосмотра, а не только за бумажкой.

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-4
Громов Сергей

Те кому важно состояние автомобиля скорее заедут на СТО для проведения техобслуживания или ремонта, а не на пункт технического осмотра.

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+8
Громов Сергей

А им что мешает пройти техосмотр? Вроде в этом никто не отказывает и не навязывают диагностическую карту без осмотра?

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+3
Слава

Никто не навязывает, конечно. Просто не смотрят, неохота им. Было у меня такое однажды.

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-2
Vasily

Мне в голову приходят только конкуренты.

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0

... они начнут продавать его сами?

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+3