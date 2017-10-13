Власти нашли способ борьбы с продажей техосмотра

Уже совсем скоро у Ространснадзора появятся полномочия по проверке пунктов инструментального контроля.

Техосмотр

Центры технического контроля, выдающие диагностические карты, находятся в ведении РСА, но по большому счету их никто не проверяет. Страховщики по-прежнему будут заниматься аккредитацией этих пунктов, а выборочную проверку поручат Ространснадзору. В конце этого года ведомство получит необходимые полномочия, которых сейчас у него нет, сообщает «Российская газета».

Сначала Ространснадзор будет реагировать на сигналы граждан, недовольных предоставлением услуги или жалобы на выдачу диагностической карты без фактического проведения техосмотра. Сейчас ее можно просто купить и даже заказать на дом, и это ни для кого не секрет.

За продажу диагностической карты владельцев пунктов проведения техосмотра будут наказывать штрафом до 100 тысяч рублей. В КоАПе появятся соответствующие статьи. Ространснадзор будет передавать сведения о нарушителях в Российский союз автостраховщиков, а тот будет лишать провинившуюся организацию аккредитации.

Кроме того, Ространснадзор будет выявлять те ПиКи, которые выдают больше диагностических карт, чем позволяет пропускная способность пункта. Это тоже станет сигналом о нарушении, отметил замруководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов.

Весь процесс техосмотра скоро будут фиксировать на камеру, в перспективе на геопозицию техцентра наложат геопозицию автомобиля, полученную через систему ГЛОНАСС. В еще более далекой перспективе технические показатели автомобиля будут архивировать. Основная задача нововведений — пресечь попадание на дороги технически неисправных транспортных средств.

Известно, что сегодня примерно четверть автовладельцев просто покупают техосмотр, когда оформляют или перезаключают договор «автогражданки».

Фото: «За рулем»