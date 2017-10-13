Скандал об интеллектуальном шпионаже, разгоревшийся после того, как Google обвинил Uber в краже технологий, может обойтись последней дополнительными гигантскими расходами.

Напомним, с чего началась вся история. Uber, активно работающий над собственными системами автономного вождения, переманил из компании Google одного из ключевых разработчиков Стефана Левандовски. Позднее, когда Alphabet (контролирует Google) выделила подразделение по разработке беспилотников в отдельную компанию Waymo, выяснилось, что Левандовски унес с собой более 14 тысяч файлов с документацией, которые Uber использовал для собственного автопилота. По неофициальным данным, Uber заплатил Левандовски 680 млн долл. для того, чтобы перекупить его у Google.

В результате судебных разбирательств Левандовски отстранили от работы над системами автономного вождения, а Uber запретили использовать ту техдокументацию, которую он принес с собой. Причем Uber был обязан вернуть все файлы Waymo. Последняя требовала вообще запретить Uber разрабатывать беспилотники, но судья не стал удовлетворять это требование.

Теперь в Wyamo подсчитали свои убытки и прислали Uber предложение выплатить один миллиард долларов компенсации, сообщает Reuters с ссылкой на осведомленные источники. Кроме того, Waymo настаивает на независимом мониторинге разработок автономных технологий.

В Uber такое предложение досудебного урегулирования отвергли, назвав его нелепым. Правда, агрессивная позиция Waymo, судя по всему, имеет под собой юридические основания: компания сама попросила перенести судебные слушания о компенсации с октября на начало декабря.

А что сам Левандовски, которому запретили заниматься системами автономного вождения? Он не отчаялся и основал церковь поклонения искусственному интеллекту.

Компанию Waymo создали в конце прошлого года: ей передали все наработки и специалистов в области автономных технологий. Одновременно Google отказался от создания собственного беспилотника.

Компания Uber разрабатывает системы автономного вождения в альянсе с Volvo. В Uber хотят вывести на дороги беспилотные такси, которые будут быстрее и безопаснее привычных машин с таксистами за рулем.

Фото: Uber