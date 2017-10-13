Уроки фрау Шмитт: опубликован календарь Miss Tuning 2018

В мае этого года на германском фестивале Tuning World Bodensee выбрали очередную королеву тюнинга. Ею стала очаровательная 21-летняя учительница Ванесса Шмитт из Брухзаля и, как и все предыдущие королевы, снялась для фирменного календаря.

Прошлогодний календарь Miss Tuning вызвал бурное обсуждение у наших читателей, ведь тогда королевой тюнинга была выбрана пышнотелая Юлия Оемлер, чьи параметры идут вразрез с сегодняшними модельными стандартами. Пропорции действующей королевы Ванессы Шмитт вряд ли вызовут у кого-либо нарекания, барышня отлично сложена, хотя, как говорится, — на вкус и цвет… Календарь с ее участием снимал в Италии Андреас Райтер, известный фотограф журнала Playboy. По традиции в розницу поступит только 1500 экземпляров календаря, но цена демократичная — всего 25 евро.

Уроки фрау Шмитт: опубликован календарь Miss Tuning 2018

Фото: Tuning World Bodensee

Уроки фрау Шмитт: опубликован календарь Miss Tuning 2018
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Комментарии (2)

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Ненавижу фотошопный лоск. Жизни нет на фото — мертвый глянец.

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-3
Vasily

Но продается хорошо.

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+2