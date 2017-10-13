Уроки фрау Шмитт: опубликован календарь Miss Tuning 2018

Что в голове у пешехода? Школа опытных водителей

Сколько лет нужно провести за рулем, чтобы сказать про себя, что вы опытный водитель? Два года? Три? Еще больше? Давайте посмотрим, какое решение вы приняли бы в следующей ситуации...