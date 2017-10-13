Уроки фрау Шмитт: опубликован календарь Miss Tuning 2018

Прошлогодний календарь Miss Tuning вызвал бурное обсуждение у наших читателей, ведь тогда королевой тюнинга была выбрана пышнотелая Юлия Оемлер, чьи параметры идут вразрез с сегодняшними модельными стандартами. Пропорции действующей королевы Ванессы Шмитт вряд ли вызовут у кого-либо нарекания, барышня отлично сложена, хотя, как говорится, — на вкус и цвет… Календарь с ее участием снимал в Италии Андреас Райтер, известный фотограф журнала Playboy. По традиции в розницу поступит только 1500 экземпляров календаря, но цена демократичная — всего 25 евро.
- Фотографии финалисток конкурса Miss Tuning 2017 можно посмотреть здесь — у Ванессы были сильные соперницы!
- Итальянская шинная фирма Pirelli представила свой эротический календарь на 2018 год еще в июле.
- В сентябре мы знакомили читателей с очень эффектным еженедельным календарем в стиле пин-ап на 2018 год от германского фотографа Карлоса Келлы.
- Также в сентябре стало известно о смерти Хью Хефнера, основавшего журнал Playboy. По такому случаю мы подготовили галерею из любимых автомобилей и женщин легендарного издателя.
Фото: Tuning World Bodensee