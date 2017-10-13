Дмитрий Губерниев начал комментировать обгоны по встречке

Новую социальную кампанию по пропаганде безопасности дорожного движения открыли видеороликом, главную роль в котором сыграл известный спортивный комментатор.

С 13 октября по 12 ноября на центральных российских телеканалах будут транслировать ролик «Комментатор». Если не всматриваться в картинку, кажется, что Дмитрий Губерниев занимается привычной работой: «Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, вырывается вперед, опасный момент, один на один и…! Он чуть не попадает прямо в девятку!». Однако комментирует Дмитрий не спортивный сюжет, а опасный обгон, который совершает идущий впереди автомобиль.

Этим роликом стартовала всероссийская социальная кампания по пропаганде безопасности дорожного движения «Повод для обгона». Его совместными усилиями подготовили ГУ ОБДД МВД России, экспертный центр «Движение без опасности» и РСА.

Комментируя старт новой кампании, замначальника ГУОБДД МВД РФ генерал-майор полиции Владимир Кузин привел статистику: за 9 месяцев этого года зарегистрировано более 1500 ДТП, связанных с нарушением правил обгона. Ранения в таких авариях получили 2598 человек. Более 2/3 таких аварий происходит в местах выезда на встречную полосу, где это вообще запрещено. Выросло число аварий с участием транспорта, перевозящего пассажиров, — автобусов. В таких ДТП страдают, как правило, сразу группы людей, подчеркнул Кузин.

Кампания «Повод для обгона» посвящена тому, как не надо совершать этот маневр. Согласно опросам, многие водители не только не знают правила обгона, но и путают понятия «обгон» и «опережение». 48% уверены, что умеют безопасно обгонять, а 53% полагают, что благодаря обгону можно получить значительный выигрыш во времени. При этом 77% водителей становились свидетелями или участниками опасного обгона.

Справка

«Обгон» — опережение одного или сразу нескольких транспортных средств, связанное с выездом на встречную полосу и с последующим возвращением на полосу, по которой автомобиль двигался до начала выполнения маневра.

«Опережение» — движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного транспортного средства.

Фото, видео: bezdtp.ru

Теги: ДТП, ГИБДД
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Комментарии (6)

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Где нельзя обгонять наставьте сягуих столбиков.обгон ысегда риск особенно где висят камеры на ограничение скорости.

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Безымянный

Мягких (буквы в тел мелкие,а пальцы толстые

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Безымянный

Зачем мягкие? ЖБИ ничем не хуже.

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Нужно было бы лобовое столкновение для реализма. Начало: Губерниев комментирует в стиле футбольного комментатора, нагнетается адреналин, эмоции (то от чего получают удовольствие), но потом — бах! — лобовое столкновение. Конец: серьезным тоном обычного человека слова о том что жизнь/дорога не игра. Потому что это реальность. И реклама должна простой, но максимально доходчивой. А здесь посыл не ясен, не раскрыта идея. Впрочем, у наших социальных «маркетологов» всегда так.

п.с. Неподалеку от моего дома стоит рекламный щит с графической фигуркой человека и надписью: «Перебегаешь на красный? Включи голову.» Что? Где? О чем?.. эта реклама... Хотя всего-то дописать пару слов что бы стало предельно доходчиво: «Перебегаешь на красный? Включи голову, а то потеряешь».

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Ну понятное дело, что безопаснее не обгонять ... А еще безопаснее вообще никуда не ездить и сидеть дома у телевизора.

Очередной бред от ГУВД (((

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Заголовок — масло масляное. Обгон — всегда встречка по определению.

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