Дмитрий Губерниев начал комментировать обгоны по встречке

Новую социальную кампанию по пропаганде безопасности дорожного движения открыли видеороликом, главную роль в котором сыграл известный спортивный комментатор.

С 13 октября по 12 ноября на центральных российских телеканалах будут транслировать ролик «Комментатор». Если не всматриваться в картинку, кажется, что Дмитрий Губерниев занимается привычной работой: «Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, вырывается вперед, опасный момент, один на один и…! Он чуть не попадает прямо в девятку!». Однако комментирует Дмитрий не спортивный сюжет, а опасный обгон, который совершает идущий впереди автомобиль.

Этим роликом стартовала всероссийская социальная кампания по пропаганде безопасности дорожного движения «Повод для обгона». Его совместными усилиями подготовили ГУ ОБДД МВД России, экспертный центр «Движение без опасности» и РСА.

Комментируя старт новой кампании, замначальника ГУОБДД МВД РФ генерал-майор полиции Владимир Кузин привел статистику: за 9 месяцев этого года зарегистрировано более 1500 ДТП, связанных с нарушением правил обгона. Ранения в таких авариях получили 2598 человек. Более 2/3 таких аварий происходит в местах выезда на встречную полосу, где это вообще запрещено. Выросло число аварий с участием транспорта, перевозящего пассажиров, — автобусов. В таких ДТП страдают, как правило, сразу группы людей, подчеркнул Кузин.

Кампания «Повод для обгона» посвящена тому, как не надо совершать этот маневр. Согласно опросам, многие водители не только не знают правила обгона, но и путают понятия «обгон» и «опережение». 48% уверены, что умеют безопасно обгонять, а 53% полагают, что благодаря обгону можно получить значительный выигрыш во времени. При этом 77% водителей становились свидетелями или участниками опасного обгона.

Справка

«Обгон» — опережение одного или сразу нескольких транспортных средств, связанное с выездом на встречную полосу и с последующим возвращением на полосу, по которой автомобиль двигался до начала выполнения маневра.

«Опережение» — движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного транспортного средства.

В другой социальной кампании, проведенной ГИБДД, РСА и центром «Движение без опасности», о взаимоотношениях пешехода и водителя, принял участие народный артист РФ Михаил Боярский.

С января по август этого года по вине водителей автобусов произошло 3485 ДТП, в которых погибло 169 человек и ранено 5323, сообщил недавно экспертный центр «Движение без опасности».

Фото, видео: bezdtp.ru