«Народный инспектор»: в Подмосковье можно стучать на нарушителей через смартфон

Московская область расширила функционал приложения для смартфонов «Добродел». Теперь через него можно сообщать о некоторых нарушениях правил дорожного движения.

Пока через приложение можно сообщить о парковке на газоне, детской площадке и случаях, когда припаркованный автомобиль мешает подъезду коммунальной техники для вывоза мусора.

В отличие от аналогичного приложения «Помощник Москвы», сознательному гражданину нужно сделать не фотографии, а записать видео с автомобилем нарушителя. Разработчики приложения говорят о том, что это лишняя защита от мошенничества: на фотографии номер подделать гораздо проще, чем на видео.

При этом в приложении «Помощник Москвы» можно также сообщать о неоплаченной парковке, парковке на пешеходном переходе или в запрещенном месте. По данным столичного Дептранса, приложение использует более 150 тыс. москвичей (правда, в Google Play сказано о том, что его скачали от 75 до 100 тыс. пользователей, и не факт, что все используют его).

Будет ли расширен функционал раздела «Народный инспектор» в приложении «Добродел» (чаще всего через него сообщают о плохих дорогах, различных нарушениях управляющих компаний и других проблемах).

Напомним, что вскоре можно будет направить в ГИБДД видеозапись нарушения ПДД, и постановление о штрафе будет вынесено без вашего участия.

О том, как работает приложение «Помощник Москвы» и насколько законны штрафы, вынесенные с информации, полученной через него, рассказал наш эксперт.

Фото: «За рулем»