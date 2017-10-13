Mercedes-Benz нашел в России почти 15 тысяч «неадекватных» Sprinter Classic

Отзыву подлежат Спринтеры, проданные на российском рынке в период с марта 2014 года по декабрь 2016-го. На них может отказать щиток приборов.

Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter

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Фургоны и микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter Classic собираются на ГАЗе с лета 2013 года, к качеству серьезных претензий у покупателей нет, но если на вашем Спринтере внезапно забарахлил щиток приборов, то его вам производитель отремонтирует бесплатно в рамках объявленной сервисной кампании. Всего отзыву подлежат 14 842 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленного дефекта:

«Причиной отзыва автомобилей является неадекватная работа комбинации приборов. Если ключ зажигания находится в положении 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключиться. При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии не будет осуществляться предупреждение водителя о возможных проблемах с безопасностью в автомобиле».

На всех подлежащих отзыву Спринтерах механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz установят дополнительный переходной жгут электропроводов комбинации приборов, который исключит риск появления вышеозначенной проблемы.

Фото: Daimler

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