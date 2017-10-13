Mercedes-Benz нашел в России почти 15 тысяч «неадекватных» Sprinter Classic

Фургоны и микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter Classic собираются на ГАЗе с лета 2013 года, к качеству серьезных претензий у покупателей нет, но если на вашем Спринтере внезапно забарахлил щиток приборов, то его вам производитель отремонтирует бесплатно в рамках объявленной сервисной кампании. Всего отзыву подлежат 14 842 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленного дефекта:
«Причиной отзыва автомобилей является неадекватная работа комбинации приборов. Если ключ зажигания находится в положении 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключиться. При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии не будет осуществляться предупреждение водителя о возможных проблемах с безопасностью в автомобиле».
На всех подлежащих отзыву Спринтерах механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz установят дополнительный переходной жгут электропроводов комбинации приборов, который исключит риск появления вышеозначенной проблемы.
- Недавно концерн Daimler раскрыл первые подробности о коммерческом фургоне Mercedes-Benz Sprinter нового поколения, который появится и на российском рынке.
- В сентябре Daimler объявил в России сразу несколько отзывных кампаний, затрагивающих легковые Mercedes-Benz.
- В июне из-за дефекта сборки в России отзывали внедорожники Mercedes-Benz G-класса.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Daimler