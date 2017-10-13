Еще один штраф увеличат. На этот раз в 5 раз!

В правительство внесли законопроект об увеличении штрафов для водителей за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах до пяти тысяч рублей.

Законопроект об увеличении штрафа за нарушения на ж/д переезде внес Минтранс, а подготовило ведомство его еще в прошлом году. Замминистра транспорта Алан Лушников сообщил, что штраф планировали сделать больше, но после обсуждения остановились на этой сумме.

Речь идет о штрафе за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме или при запрещающем сигнале светофора, а также остановку или стоянку на переезде. Сейчас за это штрафуют на тысячу рублей. Изменения для увеличения штрафа вносятся в статью 12.10 КоАП.

Законопроект уже согласован с профильными ведомствами, внесен в правительство и после одобрения будет направлен в Госдуму. Поскольку правительственные законопроекты нижняя палата принимает практически без возражений, нет сомнений, что новый штраф также утвердят.

Фото: Светлана Халявчук/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (7)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Пока планктон доится, можно повышать все (налоги, сборы, акцизы, штрафы и т.д.)

Ответить#
+3

Зае..ли уже! Сколько можно повышать?!

Ответить#
+2

Чисто из спортивного интереса: что дальше?

Ответить#
+2
Каплан Илья

После очеродного дтп с паровозом удвоят

Ответить#
0
Каплан Илья

Эммм... Флюгегехаймен за превышение на 5 км\ч? )))

Ответить#
0

Даешь больше денег на содержание едросни!

Ответить#
+2
Darkmatter

В начале года пришел штраф на 500 р. за превышение с.р. Решил оплатить штраф на прямую в фонд «Дети против рака». Прошло около 3-х месяцев, пришла повестка о явке в ФССП. Когда представил им чек с переводом в фонд, полицай смотрел на меня как на не «патриота-планктона». На мои аргументы, что из их штрафа пошло бы нуждающимся (пенсионерам, учителям, пенсионерам больным детям и т.д.) только пол копейки, а остальное в фонд коррупции неофеодалов... Полицай назвал меня «Исусиком» нашего времени, что мне очень льстит. Предупредив при этом, что они не будут описывать имущество при долге менее 3 т. руб. но, при проверке (безпречинной остановке) на штрафы, могут привлечь к исправительным работам на благо неофеодалов Р.Ф.  p.s. Мне терять не чего, так как все потерял при захвате власти предателями, «перешагнувших» (ст  64 УК РСФСР) в 1993г.

Ответить#
+2