Еще один штраф увеличат. На этот раз в 5 раз!

В правительство внесли законопроект об увеличении штрафов для водителей за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах до пяти тысяч рублей.

Законопроект об увеличении штрафа за нарушения на ж/д переезде внес Минтранс, а подготовило ведомство его еще в прошлом году. Замминистра транспорта Алан Лушников сообщил, что штраф планировали сделать больше, но после обсуждения остановились на этой сумме.

Речь идет о штрафе за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме или при запрещающем сигнале светофора, а также остановку или стоянку на переезде. Сейчас за это штрафуют на тысячу рублей. Изменения для увеличения штрафа вносятся в статью 12.10 КоАП.

Законопроект уже согласован с профильными ведомствами, внесен в правительство и после одобрения будет направлен в Госдуму. Поскольку правительственные законопроекты нижняя палата принимает практически без возражений, нет сомнений, что новый штраф также утвердят.

В начале октября под Владимиром произошла страшная авария на железнодорожном переезде: автобус с полусотней пассажиров въехал на красный сигнал светофора на железнодорожный переезд и там заглох. Часть пассажиров пытались вытолкнуть его с переезда, но тщетно, те, кто остался в автобусе, погибли от столкновения с пассажирским поездом. В аварии погибли 16 человек, в том числе один ребенок.

В мае этого года владельцев дорог обязали оснастить все расположенные на них переезды видеокамерами. Таким образом с владельцев железнодорожных путей эту повинность сняли.

Фото: Светлана Халявчук/ТАСС