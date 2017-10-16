Два гиперкара появились на свет не благодаря, а вопреки: заработать на них не удастся ни Mercedes-AMG, ни Aston Martin. Но желание быть лучшими и показать технологическое превосходство породило на свет двух монстров.

В то время как производители соревнуются в публикации данных о том, насколько экономичны их автомобили и какие огромные средства они вкладывают в электрификацию моделей, две компании работали над созданием гиперкаров, в которых цифры расхода топлива указаны где-то в самом конце описания.

Нет, конечно же, и Aston Martin Valkyrie, и Mercedes-AMG Project ONE, по последней моде, имеют гибридные силовые установки. Вот только электромоторы нужны лишь для того, чтобы обеспечить фантастический крутящий момент и, соответственно, динамику.

Оба гиперкара обязаны своим появлением Формуле-1 — один позаимствовал у болида двигатель, а второй создавался гениальным конструктором, которому одна из команд обязана всеми своими титулами.

Фото: Aston Martin, Mercedes-Benz