Компания Renault наконец-то рассекретила рублевые цены и комплектации на коммерческий «каблучок» Dokker, продажи которого на нашем рынке начнутся в декабре этого года.

Renault Dokker

На европейском рынке модель хорошо известна под маркой Dacia, однако на российский рынок она не поставлялась. Ситуация с грузовыми и пассажирскими «каблучками» на нашем рынке вообще аховая: отечественная продукция представлена лишь Ладой Ларгус, а из иномарок на нашем рынке присутствуют Peugeot Partner/Citroen Berlingo и пассажирские версии VW Caddy. За исключением Ларгуса, все они стоят больше миллиона рублей.

И Renault Dokker кладет их на обе лопатки именно ценой. Машина будет представлена у нас в двух вариантах: грузовом двухместном Dokker Van и пассажирском пятиместном Dokker. Обе версии, которые будут поставляться к нам с завода в Марокко, адаптированы для условий эксплуатации в нашей стране. У машины поменяли настройки подвески, увеличили дорожный просвет (до 190 мм в грузовой версии), защиту картера и топливопровода.

Renault Dokker Van

Renault Dokker в обеих версиях будет доступен с 1,6-литровым бензиновым двигателем (82 л.с.) и 1,5-литровым турбодизелем (90 л.с.). Трансмиссия — безальтернативная 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Грузоподъемность Renault Dokker Van составляет 750 кг, при этом у него рекордные в классе показатели объема отсека — 3300 л, которые можно увеличить еще на 600 л за счет опционального съемного пассажирского сиденья. Габариты фургона позволяют перевозить в нем предметы длиной от 1900 до 3100 мм. Доступ в грузовой отсек осуществляется как через задние двери, которые могут открываться на 180 градусов, так и через правую боковую сдвижную. Погрузочная высота равна 565 мм. Пассажирская версия имеет багажный отсек объемом 800 л и широкие возможности при трансформации салона.

Renault Dokker

Грузовую версию Renault Dokker Van предложат в двух комплектациях — Access и Business, легковую — в трех: Acess, Life и Drive. Стоит отметить, что данная модель позиционируется компанией как коммерческая, потому богатого оснащения ждать не стоит. Например, даже регулировка руля (единственная, по высоте) здесь является опциональным оборудованием, не говоря уж о системе стабилизации, мультимедийной системе или навигации.

Базовая версия фургона Acess с бензиновым двигателем оценена в 814 000 руб. У машины черные бамперы, одна подушка безопасности, гидроусилитель руля, ABS, центральный замок. Даже у перчаточного ящика нет крышки.

Пассажирский вариант оснащен немного богаче и стоит минимум 819 000 руб. Здесь появляется пассажирская отключаемая подушка безопасности и крепления Isofix на задних сиденьях.

Renault Dokker

Самые доступные дизельные варианты обойдутся в 984 000 руб. для грузовой версии и 989 900 руб. для пассажирской. Их оснащение богаче, у грузовой версии вариант с турбодизелем вообще является топовым. Тут и бортовой компьютер, и аудиподготовка, электростеклоподъемники и даже водительское сиденье с регулировкой по высоте.

Renault Dokker

Но большинство оборудования, к которому многие привыкли в легковых автомобилях, находится в списке опций. За систему стабилизации придется доплатить 11 990 руб., кондиционер, которого нет в базовом оснащении у грузовой версии и двух вариантах пассажирской, обойдется в 29 900 руб., мультимедийная система MediaNav для пассажирской версии оценена 20 990 руб.

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Фирма Citroen в июле вернула на российский рынок «каблучок» Berlingo Multispace с дизельным двигателем 1.6 (92 л.с.). Стоит такой автомобиль от 1 318 000 рублей.

Фото: Renault