А был ли губернатор? Загадочное ДТП с Ленд Крузером в центре Тюмени

Внедорожник губернатора Тюменской области Владимира Якушева спровоцировал аварию в центре Тюмени. Автомобиль разворачивался через двойную сплошную.

Инцидент произошел вечером 6 ноября недалеко от перекрестка улиц Республики и Мельникайте. Видеорегистратор, установленный в пострадавшей машине, зафиксировал, как черный внедорожник Toyota Land Cruiser едет поперек проезжей части, чтобы совершить разворот через двойную сплошную, на левой полосе в него врезается автомобиль, водитель которого не успел вовремя затормозить. Через какое-то время после столкновения внедорожник уехал с места аварии.

Пользователи соцсетей сообщили, что этот Land Cruiser используется для перевозки губернатора Тюменской области Владимира Якушева, и признали в пассажире внедорожника самого главу региона, однако агентству URA.RU в областной администрации заявили, что пассажира в машине не было (хотя на видео он присутствует) и что внедорожник был оснащен спецсигналами, а следовательно, имел право совершать данный маневр.

Автор ролика, в свою очередь, утверждает, что во время совершения маневра у губернаторского внедорожника не была включена сирена, а значит преимущества на дороге у него не было. С пострадавшим согласились и в местной Госавтоинспекции: сетевому изданию 72.ру там сообщили, что вызов по факту этого ДТП поступил в дежурную часть, но позже был отменен, так как водители решили урегулировать отношения на месте. Однако водитель внедорожника будет привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

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