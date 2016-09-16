Пьяный судья на BMW совершил ДТП и... сменил номера

Авария произошла в воскресенье утром в городе Азов Ростовской области. Кроссовер BMW X3, за рулем которого, предположительно, находился судья Азовского городского суда Александр Гудкин, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Sportage.

По данным местных СМИ, в Kia Sportage находились молодая женщина и ребенок, водитель сумела увернуться от лобового столкновения, BMW задел Kia по касательной, благодаря чему серьезных последствий аварии удалось избежать. Тем не менее травмы получил ребенок, на место происшествия приехала скорая помощь.

У водителя BMW X3 телесных повреждений не было: он вышел из своей машины пошатываясь и стал скручивать с BMW номера с цифрами 555.

Затем водитель BMW достал из багажника новые номера, с цифрами 007, и прикрутил их к автомобилю. Очевидцы утверждают, что видели в багажнике BMW еще несколько комплектов номеров.

Прибывшему на место происшествия экипажу ДПС сменивший номера мужчина предъявил судейское удостоверение, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Позже в полицейском участке он заявил, что был в BMW не водителем, а пассажиром.

В полиции и в Ростовском областном суде по фактам публикации видеоматериалов с места аварии проводятся проверки.

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Фото, видео: YouTube