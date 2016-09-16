Костя Цзю на Патриоте ищет места силы. И это очень красиво

Известный российский боксер снялся в рекламном ролике Ульяновского автомобильного завода. Кампания апеллирует к патриотическим чувствам аудитории.

Российский спортсмен и российский автомобиль выглядят в ролике органично, да и апелляция к патриотизму, коего в последние годы на федеральных телеканалах наблюдается некоторый переизбыток, в данном случае не раздражает. Хотя зрители, конечно, тут же попеняли Косте Цзю за его длительное проживание в Австралии.

Ролик уже вовсю крутится на телевидении и снят в рамках большой рекламной кампании Патриота, в интернете помеченной хэштегом #моеместосилы. Естественно, некоторые патриоты припомнили УАЗу «вражеские» «Звездные войны»: мол, Сила — это всякие джедаи и ситхи, световые мечи, прочая голливудщина, не вполне уместная в привязке к автомобилю, рассчитанному на эксплуатацию в суровой российской реальности.

Исходная концепция рекламной кампании никакой связи УАЗа со «Звездными войнами» не предполагала, а означенным хэштегом завод предлагает интернет-пользователям помечать посты о том, какие места вдохновляют их на позитивные жизненные свершения вообще и на покупку Патриота, в частности.

Спортсмены довольно часто снимаются в автомобильной рекламе. Так, например, весной этого года лицом коммерческого подразделения FCA — Fiat Professional — стал знаменитый Чак Норрис, мастер боевых искусств, актер и интернет-мем.

В октябре без всякой рекламы интернет взбудоражило сообщение о премиальной версии Патриота с приставкой Grand . Как ни странно, Ульяновский автомобильный завод не имеет к ней никакого отношения — речь идет об оригинальном кузовном обвесе, разработанном независимым российским ателье General Performance.

. Как ни странно, Ульяновский автомобильный завод не имеет к ней никакого отношения — речь идет об оригинальном кузовном обвесе, разработанном независимым российским ателье General Performance. В августе УАЗ представил экстремальную версию Патриота для сурового бездорожья.

Фото, видео: УАЗ