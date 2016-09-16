Однажды из Опеля сделали Москвич

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На Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА, с 1968 года — Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, АЗЛК) в этот день был собран первый легковой автомобиль Москвич-400. В следующем году началось его серийное производство.
Фактически новый Москвич представлял собой Опель-Кадет К38 — он изготавливался по документации автозавода фирмы Опель. После разгрома фашистской Германии СССР вывез из Германии все необходимое для собственного производства этой малолитражки.
- Было дело, на заводе МЗМА собирали автомобили марки Форд.
- Фото малоизвестных машин марки Москвич мы собрали тут.
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