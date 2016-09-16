Однажды из Опеля сделали Москвич

4 декабря 1946 года в Москве собрали первый легковой автомобиль Москвич-400.

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На Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА, с 1968 года — Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, АЗЛК) в этот день был собран первый легковой автомобиль Москвич-400. В следующем году началось его серийное производство.

Фактически новый Москвич представлял собой Опель-Кадет К38 — он изготавливался по документации автозавода фирмы Опель. После разгрома фашистской Германии СССР вывез из Германии все необходимое для собственного производства этой малолитражки.

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