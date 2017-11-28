Родились в рубашке: внедорожник в заносе избежал страшной аварии

Зимняя дорога может быть очень коварной, а полный привод не всегда выручает в критической ситуации. Наглядное тому подтверждение — снятое на видео ДТП с неуправляемым внедорожником Dodge Nitro.

Авария произошла днем 23 ноября на трассе Хлевное — Липецк. На записи, сделанной регистратором из машины очевидца, Renault Logan обгоняет грузовик по встречной полосе, где движется внедорожник Dodge Nitro. Дистанция для обгона, судя по всему, оказалась не вполне безопасной, и водителю Доджа пришлось принять вправо к обочине, чтобы пропустить Рено. Маневр спровоцировал занос внедорожника, его развернуло поперек дороги и боком вынесло навстречу автомобилю, из которого велась съемка. Водитель последнего вынужден был резко затормозить, чтобы избежать столкновения. За ним ехала Toyota Camry, водитель которой, в свою очередь, вырулил на обочину, чтобы не врезаться в корму впереди идущей машины. Dodge Nitro пронесся через образовавшуюся между автомобилем очевидца и Камри прореху и лишь чудом никого не задел.

В результате инцидента никто не пострадал, Тойоту впоследствии участники происшествия совместными усилиями вытолкали обратно на дорогу.

Dodge Nitro — клон внедорожника Jeep Cherokee предыдущего поколения, но с упрощенной системой полного привода: ведущие колеса по умолчанию задние, в случае необходимости рукояткой на центральном тоннеле жестко подключается передок. Для езды по скользким зимним дорогам, прямо скажем, не лучшее решение. Система ESP (в России входила в базовую комплектацию) не всегда способна стабилизировать эту машину в случае потери управляемости.

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Фото, видео: YouTube