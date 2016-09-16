Смертельный номер: выехать из летящего самолета на автомобиле и выжить!

Команда американских скайдайверов из группы Negative4 Productions реализовала очередной безумный проект, пролетев на спущенном из самолета автомобиле на высоте 9 тыс. метров над землей. Лететь пришлось недолго, но эти захватывающие несколько секунд стоили часов напряженной подготовки! Запись трюка размещена на канале группы в YouTube.

«Небесные хулиганы» начинают рассказ о проекте так: «Вам никогда не хотелось выбросить машину из самолета... нет?» А вот у Константина Петричука, который впервые прыгнул с парашютом 10 лет назад, такая мечта была. И в августе он вместе с друзьями воплотил ее в реальность. Взяв с собой профессионального каскадера, парашютиста Стива Кертиса, команда скайдайверов (спортсменов-парашютистов, совершающих затяжные прыжки) из Negative4 Productions отправилась в пустынный район Аризоны.

Поднявшись в воздух, пять человек выкатились из самолета, сидя в автомобиле, и пролетели на нем несколько секунд. Приземлялись, правда, не в машине. Это было очень опасно, но в этом-то и вся прелесть подобных проектов. Если не брать во внимание легкие травмы, полученные участниками экстремального полета, все завершилось благополучно. Как это происходило, запечатлено на видео.

Перед прыжком автомобиль максимально облегчили, убрав из него коробку передач, двигатель, срезав крышу, а для лучшей аэродинамики закрыли днище. Впрочем, после полета от него мало что осталось, но все равно все были довольны.