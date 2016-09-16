Проснулась совесть: через 30 лет после ДТП виновник расплатился

Многие автомобилисты знают, как это неприятно — обнаружить на парковке свою машину поцарапанной или помятой. Виновники часто сбегают с места таких аварий, но некоторые потом приходят к пониманию, что были не правы, и стараются исправить ошибку.

Повредить на парковке чужую машину и сбежать — не самое тяжкое в этом мире преступление, однако более тридцати лет оно не давало покоя неизвестному гражданину США, приславшему покаянное письмо в департамент полиции города Саут-Сент-Пол, штат Миннесота.

Автор письма сообщил, что в 1985 или в 1986 году (точно он не помнит) он столкнулся с припаркованной по улице Двейн машиной и уехал, не оставив контактных данных. В конверте, который шеф местной полиции получил в начале ноября, лежали также десять новеньких стодолларовых купюр, которые виновник аварии просил передать пострадавшему, если его удастся найти, или потратить на нужды полиции. В конце записки он попросил прощения за причиненные неудобства. Имени и обратного адреса на конверте не было.

Как сообщает издание Pioneer Press, найти владельца пострадавшего в аварии автомобиля полиция не может, так как записи о такого рода происшествиях столь долго не хранятся. Стало быть, деньги останутся в полиции, на них будет приобретено оборудование, которое позволит стражам порядка более эффективно нести свою трудную и опасную службу.

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