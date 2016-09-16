Нетрезвая амфибия: нарушитель скрылся от погони... в воде

Началось все на трассе в Ставропольском крае. Патрульный экипаж ДПС заметил Chevrolet Niva, которая двигалась с явным превышением скорости. Требование остановиться водитель проигнорировал, полицейские бросились в погоню.
В итоге водитель не справился с управлением и съехал на своем внедорожнике в водоем, где машина начала стремительно погружаться под воду. Пока часть инспекторов вызывала к месту происшествия группу немедленного реагирования и скорую помощь, одному из полицейских пришлось вплавь добираться до затонувшего автомобиля и спасать молодого водителя.
Уже находясь в машине медиков, водитель получил сразу несколько протоколов: за невыполнение законного требования сотрудников полиции и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Заодно водителю напомнили и об имеющихся неоплаченных штрафах.
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Фото: YouTube
Видео: YouTube
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