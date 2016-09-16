Volkswagen хочет кусочек ГАЗа

Вслед за анонсами расширения сотрудничества между немецким и российским предприятиями стало известно, что Volkswagen может и вовсе оказаться совладельцем «Группы ГАЗ». Переговоры на эту тему уже ведутся.

В ноябре «За рулем» сообщал, что в следующем году ГАЗели начнут оснащаться фольксвагеновскими турбодизелями и что в перспективе ГАЗ и VW могут начать выпуск автомобилей на общей платформе. Теперь же агентство Reuters со ссылкой сразу на пять анонимных информированных источников рассказало о том, что немцы планируют приобрести пакет акций «Группы ГАЗ» и ведут на эту тему переговоры с руководством промышленной группы «Базовый Элемент», в состав которой входит российский автогигант.

Пока неизвестно, о какой именно доле идет речь, но ясно, что ее размер является одним из основных предметов переговоров. Немцы заинтересованы в приобретении как можно большего количества акций, чтобы получить возможность навести на ГАЗе свои порядки, как это сделал в свое время альянс Renault-Nissan на АВТОВАЗе. В свою очередь Олег Дерипаска, владелец «Базового Элемента», хочет получить инвестиции, но при этом не утратить контроля над одним из своих ключевых активов.

Сами участники переговоров на данный момент их никак официально не комментируют.

В сентябре «Группа ГАЗ» представила на выставке Comtrans-2017 перспективные пикап и микроавтобус Садко Next, построенные на базе семейства автомобилей ГАЗон Next.

Также в сентябре компания «СпецАвтоИнжиниринг» начала серийный выпуск электромобиля Next electro на базе ГАЗели.

Фото: Volkswagen