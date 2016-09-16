«Почти новый и без пробега»: в Германии выставили на продажу ЛуАЗ-967

Автомобиль-амфибию, разработанный для эвакуации с поля боя раненых солдат, оценили достаточно дорого. Возможно, внедорожнику посчастливится украсить чью-то коллекцию военной техники.

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Стала известна цена советского внедорожника ЛуАЗ-967, выставленного на продажу на крупнейшем в Германии интернет-портале mobile.de.

Выпущена «санитарка» в 1967 году, мощность ее мотора составляет всего 38 л. с. при объеме менее литра. Просят за нее 14 900 евро, что по текущему курсу чуть больше миллиона рублей. За эти деньги машиной может заинтересоваться разве что коллекционер-энтузиаст! Впрочем, другой такой ЛуАЗ-967 на ходу и практически без пробега найти крайне трудно, чем, очевидно, и продиктована столь высокая цена.

ЛуАЗ-967 — полноприводный плавающий автомобиль-транспортер особо малой грузоподъемности. Когда-то его создали по заказу воздушно-десантных войск для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и военно-технического имущества, буксировки и т. д. У машины водонепроницаемый корпус, откидная рулевая колонка, располагающаяся по центру, как и сиденье водителя. Мотор МеМЗ-967 производства Мелитопольского моторного завода находится спереди.

Следует отметить, что автомобиль хорошо сохранился: конкретно этот экземпляр был создан для нужд военных медиков, да, видимо, так и простоял невостребованным на складе — пробег у «старичка» всего 9 тыс. км.

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Фото: mobile.de