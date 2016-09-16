Однажды на автоэмблеме появился Чингачгук

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В чешском Пльзене зарегистрировали эмблему автомобилестроительной фирмы «Шкода». Внутри круга находится стилизованная крылатая стрела с пятью перьями, а также слово «Skoda».
При создании эмблемы за основу брали индейский головной убор с круглой застежкой и пятью перьями. В середине шестидесятых Skoda была крупнейшим индустриальным объектом Чехословакии; в 1990 году она перешла под контроль концерна «Фольксваген». В настоящее время компания кроме легковых автомобилей выпускает грузовики, автобусы, авиационные двигатели и сельскохозяйственные машины.
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Фото: Skoda
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