Однажды на автоэмблеме появился Чингачгук

15 декабря 1923 года зарегистрирована эмблема Шкоды.

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В чешском Пльзене зарегистрировали эмблему автомобилестроительной фирмы «Шкода». Внутри круга находится стилизованная крылатая стрела с пятью перьями, а также слово «Skoda».

При создании эмблемы за основу брали индейский головной убор с круглой застежкой и пятью перьями. В середине шестидесятых Skoda была крупнейшим индустриальным объектом Чехословакии; в 1990 году она перешла под контроль концерна «Фольксваген». В настоящее время компания кроме легковых автомобилей выпускает грузовики, автобусы, авиационные двигатели и сельскохозяйственные машины.

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Фото: Skoda

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