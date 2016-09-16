«Я просто делал свою работу»: полицейский руками удержал повисший на мосту фургон

На место ДТП в графстве Йоркшир первым прибыл полицейский констебль Мартин Уиллис. Фургон потерял управление на скользком покрытии и практически сорвался с моста. Его спасение кроме как чудом не назовешь.

Полицейский заметил, что, когда мимо аварии проезжает очередная машина, фургон все больше повисает над мостом. Тогда он схватился руками за его заднее колесо и стал удерживать машину в таком положении в ожидании помощи. Находящихся внутри фургона водителя и пассажира он попросил постараться не двигаться.

Фургон пришлось удерживать 15 минут: именно столько времени понадобилось спасателям, чтобы добраться до места происшествия. Они извлекли водителя и пассажира, но настоящим героем оказался именно Уиллис, поступок которого стал достоянием социальных сетей.

Сам скромный констебль заявил, что ему очень приятна оценка его действий, но он просто выполнял свою работу.

Впрочем, чудеса случаются и на наших дорогах. Так, летом инспектор ГИБДД спас жизнь участнику мелкого ДТП, оттолкнув его от фуры.

А на Ставрополье инспектору ГИБДД пришлось спасать нетрезвого водителя, который решил уйти от погони, утопив свою машину.

Фото: twitter/MotorwayMartin