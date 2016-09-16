«Я просто делал свою работу»: полицейский руками удержал повисший на мосту фургон

На место ДТП в графстве Йоркшир первым прибыл полицейский констебль Мартин Уиллис. Фургон потерял управление на скользком покрытии и практически сорвался с моста. Его спасение кроме как чудом не назовешь.

Полицейский заметил, что, когда мимо аварии проезжает очередная машина, фургон все больше повисает над мостом. Тогда он схватился руками за его заднее колесо и стал удерживать машину в таком положении в ожидании помощи. Находящихся внутри фургона водителя и пассажира он попросил постараться не двигаться.

Фургон пришлось удерживать 15 минут: именно столько времени понадобилось спасателям, чтобы добраться до места происшествия. Они извлекли водителя и пассажира, но настоящим героем оказался именно Уиллис, поступок которого стал достоянием социальных сетей.

Сам скромный констебль заявил, что ему очень приятна оценка его действий, но он просто выполнял свою работу.

Фото: twitter/MotorwayMartin

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