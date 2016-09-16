Мост в Крым: все сваи вбиты, запуск уже близко

Строители сообщили об окончании монтажа всех 288 опор автодорожной части мостового перехода через Керченский пролив. Соединить их пролетами планируется до конца этого года.

Мост в Крым обретает все более реальные очертания: завершено сооружение опор его автодорожной части. Примечательно, что 85 из 288 опор расположены в морской акватории, их монтаж стал одним из наиболее трудоемких этапов стройки.

В основания опор вбито более трех тысяч свай, сообщает официальный сайт Крымского моста, из них 2,5 тысячи — это стальные трубчатые конструкции, общая протяженность которых составила более 160 км. Для их укрепления потребовалось более 160 тысяч кубометров бетона. Средняя глубина погружения свай — 50 м, но на одном из участков она достигла 88 м.

Пролетами мостового полотна опоры соединены уже на 95%. До конца года, если не помешает погода, автодорожную часть замкнут полностью, то есть по мосту уже можно будет перебраться с таманского берега на керченский, правда, пока только пешком и только строителям.

Между тем укладка асфальтобетонного покрытия на полностью сформированных участках идет полным ходом: на правой, материковой части моста нижний слой уложен на 8 км полотна, верхний — почти на 7 км, на левом берегу соответствующие показатели достигли 5 и 1,6 км. Параллельно ведется сооружение водостоков, очистных сооружений и инженерных сетей.

Запустить автомобильное движение по Крымскому мосту планируется ровно через год: в декабре 2018-го.

В середине ноября стартовало и пока еще продолжается онлайн-голосование, в ходе которого жители России выбирают название строящегося моста в Крым.

В мае в Крыму был дан старт строительству трассы «Таврида», которая свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

Фото: most.life