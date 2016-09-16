Бывший гаишник на Жигулях сбил детей из-за плохого настроения

Инцидент произошел вечером 2 декабря в селе Братское Красноперекопского района Крыма. Нетрезвый водитель намеренно въехал в группу из семи подростков.

Обычно людей автомобилями намеренно сбивают религиозные экстремисты. Но виновник крымского ДТП явно не из их числа: бывший сотрудник правоохранительных органов просто решил выместить на подростках свое плохое настроение. За рулем ВАЗ-2106 он въехал в группу из семерых молодых людей возрастом от 12 до 16 лет, четверо из них с полученными травмами были доставлены в больницу. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Я услышала, как за спиной ревет машина, не успела обернуться, как бежевые Жигули врезались в детей, идущих по обочине. Подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины явно в нетрезвом состоянии и сказал, что ему все равно, и он сделал это специально, потому что не в настроении. После того как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они с ним поздоровались за руку, вели дружескую беседу и демонстрировали всяческое расположение», — цитирует слова женщины-очевидца Галины Русаковой агентство РИА Новости.

Корреспондент агентства, побывавший на месте аварии, сообщает, что на данном участке дороги в селе Братское установлены знаки «Осторожно, дети» и «Ограничение скорости 20 км/ч». Глава сельской администрации Елена Измаилова уточнила, что виновник аварии — бывший сотрудник Госавтоинспекции, ранее неоднократно замеченный в пьяном вождении и агрессивном поведении. При этом он заявлял, что у него остались связи в МВД, поэтому все проделки сходили ему с рук.

Возможно, что эпизод со сбитыми подростками окажется последней выходкой бывшего гаишника. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Республике Крым сообщил, что подозреваемый в наезде на детей задержан, по факту ДТП проводится доследственная проверка.

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