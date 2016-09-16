Мошенников по ОСАГО возьмут под особый контроль

В Новосибирске прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов Сибирского федерального округа. Обсуждали вопросы борьбы с преступлениями в ОСАГО.

Заместитель генерального прокурора России Иван Семчишин отметил, что ситуация на рынке ОСАГО достаточно серьезная. «Большие финансовые потоки привлекают повышенное внимание разного рода мошенников», — рассказал Семчишин.

Самыми распространенными нарушениями в сфере ОСАГО являются:

фальсификация дорожных аварий и документов о страховых случаях;

использование поддельных бланков;

злоупотребления сотрудников самих страховых организаций.

По мнению Семчишина, проблема в сфере ОСАГО усугубляется и самими страховыми компаниями. В последнее время значительно возросло количество незаконных отказов в получении бланков полисов. А при продаже полисов часто навязываются дополнительные услуги.

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента России по СФО, отметил, что вопросов по работе ОСАГО много.

«Нужно выяснить, в чем причина обращений автомобилистов, попавших в аварию, к разного рода посредникам и криминальным автоюристам, — отметил Меняйло. — Страховые компании сами, по сути, создали такую систему. Ведь если бы автовладелец мог быстро получить деньги на ремонт от страховой компании, никаких посредников на этом рынке бы не появлялось».

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Представитель Банка России Игорь Жук пояснил, что на сегодня проблемы с доступностью ОСАГО фактически отсутствуют. Если автовладелец по какой-то причине не может оформить ОСАГО на бумажном бланке, то сделать это можно через интернет. С начала этого года в стране было продано более шести с половиной миллионов электронных полисов.

Опыт по натуральному возмещению только нарабатывается, поэтому говорить о достаточности и полноценности, или же наоборот, пока рано. Случаев навязывания дополнительных услуг в последнее время стало в разы меньше: после введения так называемого периода охлаждения автовладелец может вернуть деньги за ненужную страховку.

Игорь Юргенс рассказал, что тот тариф, который был изначально установлен государством, как и последующие две коррекции, недостаточен для нормальной работы страховых компаний и системы в целом.

На рынке ОСАГО, пояснил Юргенс, появилось огромное количество страховых мошенников, в том числе организованные группы «криминальных автоюристов», которые наносят значительный ущерб. По данным РСА, около 90% всех случаев страховых преступлений связаны с автострахованием. При этом на ОСАГО приходится 68%.

Основные направления деятельности мошенников:

мошеннические действия страхователей (ущерб 7–10 млрд руб.);

поддельные полисы ОСАГО (ущерб 10–15 млрд руб.);

деятельность «криминальных автоюристов» (ущерб 20 млрд руб.).

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Юргенс также пояснил, что проблемы, конечно, есть и у самих страховых компаний. Но по каждому нарушению принимаются серьезные меры. У нарушителей приостанавливаются и отзываются лицензии, сокращается число выдаваемых бланков ОСАГО до устранения нарушений. Как итог, из двухсот компаний, изначально работавших на рынке, осталось только 60.

Представители регионов, входящих в СФО, рассказали о большом количестве случаев страхового мошенничества. Речь, в основном, идет именно о преступниках, которые фальсифицируют дорожные аварии, подделывают документы. Так, за 9 месяцев 2017 года в Сибирском федеральном округе было возбуждено 343 уголовных дела по преступлениям в ОСАГО, что на 17% больше, чем за весь 2016 год.

В результате совещания было принято решение объединить усилия всех ведомств (МВД, прокуратура, Банк России, РСА) по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере ОСАГО.

Недавно стало известно о внесении в Госдуму законопроекта, касающегося процедуры санации страховщиков. Таким образом депутаты пытаются законодательно утвердить подходы к оздоровлению или банкротству компаний.

Между тем, чтобы окончательно упростить процедуру оформления ДТП по европротоколу, Банк России разрабатывает специальное приложение, которое заметно облегчит жизнь автолюбителям.

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