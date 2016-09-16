Слишком много турбин: супердизель взорвался на стенде

Три высокопроизводительных турбокомпрессора позволили поднять мощность дизеля Cummins до 2000 с лишним л.с., но проработал он с такой отдачей совсем недолго…

В США автомобиль своей мечты, как известно, может построить у себя в гараже любой школьник — были бы деньги. Заказал по каталогу нужные детали, установил куда следует и — вуаля, суперкар готов!

Брюс Уилсон, владеющий автомастерской After Hours Diesel во Флориде (США), собирает экстремальные дизельные пикапы для гонок, в основном для дрэг-рейсинга. Для своего очередного творения он заказал повышающие мощность запчасти у фирм D&J Precision Machine и Firepunk Diesel из Огайо. Три огромных турбокомпрессора позволили поднять давление наддува дизельного V6 фирмы Cummins свыше 10 атмосфер. Для сравнения скажем, что у редкого стокового спорткара давление наддува превышает 2 атмосферы. Собранный агрегат Брюс поместил на испытательный стенд и начал крутить, предвкушая, как порвет с его помощью соперников в очередных гонках. Вместо этого двигатель порвал себя сам. Он просто взорвался! Видео неудачных испытаний Брюс выложил на Ютуб (момент взрыва — на 3:28).

Перед взрывом тестовая аппаратура зафиксировала мощность более 2000 л.с. От натуги двигатель разнесло на куски, в ролике видно, как оголенный коленвал с погнутыми поршнями продолжает вращаться, когда катастрофа уже произошла. К счастью, от взрыва никто не пострадал, испытания проходили в закрытом боксе. Страшно представить, что было бы, если бы супердизель рванул под капотом пикапа во время гонок.

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Фото, видео: YouTube