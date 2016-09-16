Chevrolet Niva снова подорожала

Предыдущее подорожание состоялось 2 ноября, нынешнее — в декабре. Если цена на автомобиль и дальше будет расти такими темпами, он рискует по цене догнать иномарки.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Теперь за автомобиль Chevrolet Niva попросят (комплектации):

  • L — 598 000 рублей
  • LC — 641 000 рублей
  • GL — 681 000 рублей
  • LE — 685 000 рублей
  • GLC — 730 500 рублей
  • LE+ — 743 500 рублей.

Таким образом, все версии прибавили в цене по 5 тысяч рублей. В ноябре цены также выросли на 5–6 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Если тогда компания пыталась найти разумное объяснение этому подорожанию, то теперь даже не сделала попытки, просто сделала это тихо. Нива по-прежнему востребована у покупателей — за 10 месяцев текущего года было продано 25 100 автомобилей, что на 1037 штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-25 моделей российского рынка модель занимает 11-ю строчку.

  • Наш авто полагает, что Нива некоторым образом лучше Дастера, и объясняет почему.
  • Однажды Chevrolet Niva померилась силами с Lifan X50 и Chery Tiggo 2. Многие владельцы внедорожника, выпущенного в России, на бездорожье так и не выбираются. Может, им достаточно будет китайского паркетника?

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Chevrolet Niva (11)

Chevrolet 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Цена, комфорт соответствующий, проходимость

Недостатки:

Расход топлива, динамика двигателя

Комментарий:

Владею Нивами более 10 лет, сначала 4х4, потом шевроле нива в комплектации "АТАКА", 2007 г.в. главное, чем мне нравилась трехдверка, её раскачивало на полевых дорогах, более вертлявая, динамичная была карбюраторная, с отлично отрепетированным карбюратором-красота! Первое, что бросилось...

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