Chevrolet Niva снова подорожала

Теперь за автомобиль Chevrolet Niva попросят (комплектации):
- L — 598 000 рублей
- LC — 641 000 рублей
- GL — 681 000 рублей
- LE — 685 000 рублей
- GLC — 730 500 рублей
- LE+ — 743 500 рублей.
Таким образом, все версии прибавили в цене по 5 тысяч рублей. В ноябре цены также выросли на 5–6 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Если тогда компания пыталась найти разумное объяснение этому подорожанию, то теперь даже не сделала попытки, просто сделала это тихо. Нива по-прежнему востребована у покупателей — за 10 месяцев текущего года было продано 25 100 автомобилей, что на 1037 штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-25 моделей российского рынка модель занимает 11-ю строчку.
- Наш авто полагает, что Нива некоторым образом лучше Дастера, и объясняет почему.
- Однажды Chevrolet Niva померилась силами с Lifan X50 и Chery Tiggo 2. Многие владельцы внедорожника, выпущенного в России, на бездорожье так и не выбираются. Может, им достаточно будет китайского паркетника?
Фото: «За рулем»
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