Спасение от смерти: Mazda чудом разъехалась с идущей в лоб фурой

Всего несколько секунд было у водителя легковушки на то, чтобы избежать столкновения с едущими параллельно на узкой зимней двухполосной дороге грузовиком и пикапом. Он принял трудное решение вырулить на полосу встречного движения и не прогадал.

Запечатленный камерой видеорегистратора инцидент произошел 26 ноября в Свердловской области под городом Каменск-Уральский. На записи видно, как со второстепенной дороги на главную перед носом грузовика выезжает пикап. Водитель фуры понял, что не успеет оттормозиться и, чтобы избежать столкновения с пикапом, выехал на встречку, по которой ехала Mazda.

Водитель Мазды, из которой велась съемка, в свою очередь, решил сначала уйти от столкновения с грузовиком, съехав на попутную обочину, но быстро понял, что и грузовик несется туда же, поэтому тоже выехал на встречную, пронесся в нескольких метрах перед пикапом и затормозил на левой обочине. В итоге все разъехались благополучно, ни люди, ни техника не пострадали. Сидевший за рулем Мазды автомобилист по имени Антон так прокомментировал эту историю сетевому изданию «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»:

«Мне совершенно непонятно, о чем думал водитель грузовика, выезжая на занятую встречку в попытке избежать ДТП. Возможно, он рефлекторно хотел избежать столкновения, но совершенно не задумывался о том, что может случиться уже через пару секунд. Возможно, хотел вырулить на встречную обочину, но непонятно, чем его не устроила попутная. А может, он рассчитывал на какую-то реакцию водителя встречного транспорта…»

Фото, видео: depositphotos.com, YouTube

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