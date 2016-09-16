Это модно теперь? Еще один мажор на встречке под стенами Кремля

Мажоры, как известно, в пробках не стоят, мажоры пробки объезжают. И делают это под веселую музыку. Видеозапись очередной такой выходки появилась в соцсетях.

В ноябре один мажор уже прохватил по кремлевскому тротуару в объезд пробки, а потом сам пришел в полицию и заплатил 1000 рублей штрафа, воспользовавшись предусмотренной законом 50-процентной скидкой за срочность. Герой же нынешнего видеоролика вряд ли явится в органы с повинной, так как может лишиться водительских прав (если они у него вообще есть).

Оригинальная запись лихого заезда под знойные напевы опубликована в Инстаграме сообществом majorka_777, коллекционирующим дорожные «подвиги» золотой молодежи столицы. Судя по дате публикации и заснеженным обочинам, заезд проходил в минувшие выходные. В ролике видно, как иномарка объезжает затор по встречке на протяжении практически всей Кремлевской набережной. В районе Большого каменного моста в лоб нарушителю едет плотный поток машин, которые вынуждены шарахаться в сторону и подрезать друг друга, чтобы не столкнуться с внезапно появившейся на их пути помехой. Гудки и моргание фар не произвели на мажора никакого впечатления, он вернулся на свою полосу, только объехав стоящие у моста на светофоре машины.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube