Toyota Supra: вся история модели за одну минуту видео

Первое поколение купе Toyota Supra оснащалось 6-цилиндровым двигателем мощностью 123 л.с. Разгон до сотни у нее занимал 10,5 секунды. Впоследствии двухдверка становилась все совершеннее и мощнее, в 1994 году вышло ее четвертое поколение, самое любимое тюнерами, стрит-рейсерами и фанатами быстрых массовых машин. А еще это купе стало одним из героев самого первого «Форсажа».
В коротком ролике ниже — вся история модели.
- По неподтвержденной информации, топовая версия нового поколения Toyota Supra получит 3-литровый двигатель мощностью 340 л.с.
- На одной платформе с Супрой BMW сделало новое поколение родстера Z4. Его серийную версию также покажут в следующем году.
Фото, видео: YuoTube/Donut Media
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