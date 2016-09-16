Toyota Supra: вся история модели за одну минуту видео

В следующем году Toyota представит возрожденное купе Supra. Машина создается совместно с BMW. А началась история модели в 1978 году, когда японцы впервые использовали это название.

Первое поколение купе Toyota Supra оснащалось 6-цилиндровым двигателем мощностью 123 л.с. Разгон до сотни у нее занимал 10,5 секунды. Впоследствии двухдверка становилась все совершеннее и мощнее, в 1994 году вышло ее четвертое поколение, самое любимое тюнерами, стрит-рейсерами и фанатами быстрых массовых машин. А еще это купе стало одним из героев самого первого «Форсажа».

В коротком ролике ниже — вся история модели.

Фото, видео: YuoTube/Donut Media

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (8)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые