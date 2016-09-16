Шипы или липучки? Россияне сделали свой выбор!

Проанализировав запросы пользователей в интернете в ноябре, исследователи выяснили, что россияне при выборе зимних шин по-прежнему не особо доверяют фрикционным.

Понятно, что зимой в интернете чаще ищут зимнюю резину, но кто-то, как говорится, «готовит сани летом» — 27,3% в ноябре искали летние шины, 14,8% — всесезонку и 57,9% запросов пришлись на зимние шины. Самый большой интерес именно к зимним, как показали результаты исследования, проведенного порталом Авто.ру, наблюдается в городах Центральной России: Владимирской, Липецкой, Кировской и Саратовской областях, а также Сибири — в Хакасии и Алтайском крае. Заинтересованность зимними шинами в ноябре составила от 80 до 90%.

Меньше всего запросов из Приморского и Хабаровского краев, Калининградской области и Ставропольского края, там зимними шинами интересуются 40–50% пользователей.

В России предпочитают шипованные покрышки — в ноябре такими интересовались 83% пользователей, и лишь 17% искали «липучки». При этом в октябре интерес к шипованным был еще выше — 85,4%.

Предпочитают ездить на «шипах» в Саратовской, Смоленской областях, а также Татарстане (от 83 до 88%). В Московском регионе автовладельцы шипованную резину предпочитают значительно реже, чем в целом по России — всего 57,5%. А вот в Ставропольском, Хабаровском и Приморских краях, в Калининградской области и Краснодарском крае «шиповками» интересуются лишь от 14 до 30% пользователей.

Что на этот счет говорят специалисты — какую все-таки резину предпочесть для зимы? В чем плюсы и минусы шипованных и фрикционных шин, разбирались редакторы «За рулем».

Согласно законодательству, теперь инспектор может оштрафовать водителя, если на автомобиле стоят шипованные шины, а соответствующего знака при этом нет. Все ли водители успели подготовиться и приобрести необходимую наклейку «Ш»? Смотрите результаты нашего опроса.

Фото: depositphotos.com