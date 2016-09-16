Это только кажется, что Верховный суд чаще встает на сторону госорганов. Есть много случаев, когда отменяются решения судов низших инстанций и навстречу идут именно гражданам. Особенно, если выявлены нарушения при составлении дела. Как в этом весьма спорном случае.

Некто Веденеев А.С. 2 февраля 2016 года передвигался на личном автомобиле по автодороге Нижний Новгород — Саратов и на 408-м км выехал на полосу встречного движения. Протокол об административном нарушении составил инспектор ДПС Пензенской области Абольянин А.И. Кроме того, выяснилось, что выехать на встречную полосу автовладелец позволил себе не впервые, менее года назад был зафиксирован такой же проступок.

Если бы нарушение было допущено впервые, автовладелец заплатил бы штраф в 5 тыс. рублей, но, учитывая рецидив, суд Таганского района Москвы (где рассматривалось дело), а затем и Московский городской суд лишили Веденеева А.С. права управления автомобилем на один год.

Автовладелец с этим не согласился и подал жалобу в Верховный суд, утверждая, что вынесенные судебные решения незаконны.

Верховный суд подтвердил, что согласно части 5 статьи 12.15 КоАП повторное нарушение, предусмотренное частью 4 и зафиксированное инспектором, наказывается лишением права управления транспортном средством. При этом административная ответственность при повторном выезде на встречку наступает, если нарушены требования знаков «Обгон запрещен», «Обгон грузовым автомобилям запрещен», «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств» (когда такая полоса предназначена для встречного движения) и т. д. То есть все эти случаи в законе четко оговариваются, а в протоколе об административном нарушении инспектор не указал, какие именно требования ПДД, запрещающие выезд на встречку, нарушил Веденеев А.С.

Кроме того, самого инспектора ДПС Абольянина А.И., составившего протокол, суды первой и второй инстанций на заседания не вызывали, довольствовавшись его письменным объяснением. Так нередко делается из-за того, что инспекторов не хватает и на каждом судебном заседании они присутствовать не могут.

Как говорится в материалах Верховного суда, в результате получилось, что показания инспектор взял у себя сам и сам же предупредил себя об ответственности за дачу ложных показаний, что противоречит закону. Учитывая это, указанные объяснения инспектора ДПС не могут считаться допустимым доказательством. К делу также была приобщена видеозапись с зафиксированным нарушением, однако в материалах не разъяснено, каким образом она была сделана. Если инспектором — это одно, а если автоматической камерой фотовидеофиксации — другое (в этом случае водителю грозит лишь штраф в 5 тыс. рублей). Поскольку инспектора на заседании не было, ответить на этот вопрос никто не смог.

Таким образом, при рассмотрении дела судебные инстанции не соблюли норму закона о всестороннем, полном и объективном выяснении обстоятельств дела. Согласно пункту 4 части 2 статьи 30.17 КоАП, производство по делу прекращается, если существует хотя бы одно недоказанное обстоятельство , на основании которого было вынесено постановление или решение.

Учитывая все это, Верховный суд отменил решения районного суда и Московского городского суда о лишении Веденеева А.С. водительских прав на год. Поскольку срок давности по делу на момент рассмотрения его в ВС истек, то и производство по нему было прекращено.

Как быть, если две из трех участвовавших в аварии машины принадлежат одному лицу? Может ли этот человек получить выплату по ОСАГО? В этом разбирался Верховный суд.

Собственник автомобиля передал управление другому лицу, и в это время произошла авария. Верховный суд разъяснил, кто по закону должен ответить за ее последствия.

Фото: Георгий Андреев/ИТАР-ТАСС