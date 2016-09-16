Kia Stinger для России: первые данные о комплектации

Благодаря базе Росстандарта стало известно, что точно войдет в комплектацию фастбэка Kia Stinger, продажи которого стартуют на нашем рынке в первом квартале следующего года.

Фастбэк будет продаваться только с бензиновыми двигателями, турбированными, объемом 2 и 3,3 литра. Младший силовой агрегат — мощностью 247 л.с. (против 255 л.с. на европейской версии), а вот 3,3-литровый двигатель V6 топовой версии GT решили не трогать — его мощность будет такой же, как и на зарубежных рынках (370 л.с.). Оба мотора предложат с безальтернативным 8-ступенчатым автоматом. По мнению экспертов журнала «За рулем», наибольшим спросом должен пользоваться вариант с 2-литровым силовым агрегатом.

Согласно данным в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которые появились в базе Росстандарта, фастбэк представят у нас в задне- и полноприводном вариантах. Привод на все колеса получит только мощная версия GT.

Автомобиль, который получил ОТТС, был довольно богато оснащен: имелись кондиционер, электростеклоподъемники, сигнализация, подушки безопасности (их количество не указывается), зеркала с электроприводом и обогревом, система мониторинга давления в шинах, система стабилизации, панорамная крыша с люком и система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Продажи Kia Stinger на российском рынке должны начаться в первом квартале следующего года. Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

Kia Stinger — первая заднеприводная модель компании и ее новый флагман, несмотря на наличие в линейке представительского седана Quoris. Машина построена на заднеприводной платформе премиального седана Genesis G80.

Наши эксперты уже познакомились с фастбэком на европейских дорогах.

На другом полюсе от Stinger — хэтчбек Kia Rio X-Line, продажи которого в России начались месяц назад.

Фото: Kia