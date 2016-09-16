Молодой полицейский попался на краже колес

Инцидент произошел в Ростове-на-Дону. 22-летнего сотрудника ППС застукали на месте преступления.

Сотрудники правоохранительных органов довольно часто попадаются на взятках, но есть и такие, кто занимается банальным воровством. Как сообщает сетевое издание 161.ру, накануне в Ростове-на-Дону сотрудники постовой службы во время патрулирования улиц обратили внимание на молодого человека, который снимал колеса с дорогой иномарки. Они решили убедиться в том, что мужчина демонтирует колеса со своей машины, а не совершает противоправные действия. Интуиция их не подвела: снимавший колеса стал уверять полицейских, что машина его, но подтверждающие право собственности документы предъявить не смог. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку, а молодой человек признался в намерении украсть колеса и продать их.

Задержанный категорически не хотел сообщать сведения о своем месте работы. Впоследствии выяснилось, что он сам является полицейским, работает в Патрульно-постовой службе. С работы его, впрочем, уже уволили, по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Вскоре злоумышленник предстанет перед судом.

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