Renault Dokker уже в продаже! Но только в интернете

Компания Renault взялась активно развивать на российском рынке направление онлайн-продаж. Чтобы стимулировать покупателей, «каблучок» Renault Dokker сначала предлагают купить через интернет.

В онлайн-шоу-руме Renault стартовали продажи нового многофункционального автомобиля для бизнеса — Renault Dokker. Цены на него начинаются от 819 тыс. рублей за пассажирскую пятиместную версию и от 814 000 рублей — за двухместный грузовой фургон Dokker Van.

В шоу-румах официальных дилеров автомобили будут доступны в конце декабря, а тот, кто хочет стать владельцем уже сейчас, может сделать это через интернет.

Первые 50 покупателей, которые решатся приобрести Dokker онлайн, получат еще и подарок — скидку в 20 тыс. рублей при покупке аксессуаров в шоу-руме. Добавить аксессуары можно сразу же при заказе автомобиля через интернет.

Оба варианта автомобиля имеют широкие сдвижные двери (703 мм) и несколько вариантов трансформации салона. Багажное отделение у грузопассажирского Доккера составляет 800 л, а грузового отсека у фургона —3300 литров.

Для модели на российском рынке предлагают либо 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 82 л.с., либо 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.). Оба агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой.

Направление онлайн-продаж в российском подразделении компании «Рено» запустили в июне 2016 года, за все время через интернет удалось реализовать 9500 автомобилей различных моделей, рассказали в компании корреспонденту «За рулем».

Грузовой фургон Renault Dokker Van на российском рынке предложат в двух комплектациях — Access и Business, грузопассажирский вариант — в трех: Acess, Life и Drive. Подробнее о ценах и комплектациях мы рассказали в нашей предыдущей публикации.

В прошлом месяце компания Renault рассекретила кроссовер Duster второго поколения. Внешне автомобиль не сильно изменился, основные перемены произошли в салоне — иная форма передней панели, другие, более удобные сиденья, а также расширенный список оснащения.

Фото: Renault