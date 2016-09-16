28 женщин 10 часов толкали на морозе заглохший автобус. Никто не остановился!

Жуткая история произошла в Казахстане близ поселка Акшатау Карагандинской области. В автобусе, который вез группу женщин из Китая, замерзло топливо.

Ввиду резко-континентального климата зимы в Казахстане очень суровые: с ноября по март температура здесь легко может упасть ниже минус тридцати. Некачественная солярка в таких условиях превращается в камень, и никакие антигели в полевых условиях не способны вернуть ей текучесть.

Как сообщает сетевое издание Tengrinews.kz, именно замерзшее топливо стало причиной остановки автобуса на трассе Алматы — Екатеринбург. В этом автобусе из шоп-тура по Китаю возвращались домой 28 женщин. После того как водитель объявил им о том, что машина не может продолжать движение, пассажирки пытались просить помощи у проезжающих мимо автомобилей, но никто не остановился! Тогда женщины вместе с водителем приняли решение толкать автобус и провели за этой тяжелой работой более 10 часов, пока мимо, наконец, не проехала полицейская машина. Стражи порядка, слава Богу, остановились узнать, что случилось, и когда выяснили, принялись спасать попавших в беду обмороженных людей. Они стали принудительно тормозить попутные машины, сажать в них пострадавших и направлять в пункт обогрева поселка Акшатау. Для эвакуации автобуса полицейские останавливали попутные грузовые машины.

Вот имена героев из батальона Дорожно-патрульной полиции ДВД Карагандинской области — Саламат Кабылгазыулы и Жансаят Касымбеков.

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Фото: МПС ДВД Карагандинской области